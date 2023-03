El Congrés rebutjarà aquest dimecres la segona moció de Vox contra el president del Govern, Pedro Sánchez, i al seu candidat, l'economista Ramón Tamames, que escoltarà des de l'escó de Santiago Abascal la justificació que ofereixi la portaveu del PP, Cuca Gamarra, a l'abstenció anunciada pels populars.

El ple del Congrés reprendrà a les 9.00 hores el debat d'aquesta moció de censura, la sisena de la democràcia, que només comptarà amb els 52 suports del grup parlamentari de Vox i davant de la qual el PP ha decidit abstenir-se, malgrat que en la primera moció de Vox, en 2020, va votar en contra.

Gamarra, té previst centrar la seva intervenció en la necessitat de canviar el Govern i no en el candidat, perquè en "el problema d'aquest país no és Tamames", segons assenyalen a EFE fonts populars.

En la direcció nacional del PP neguen estar preocupats perquè el Govern els acusi d'acostar-se a Vox amb l'abstenció i recalquen que la moció és un "sainet" del qual han buscat desmarcar-se, fins al punt que Alberto Núñez Feijóo no ha acudit a la Cambra Baixa ni ha tingut agenda pública.

Després de la intervenció de la portaveu del PP serà el torn del portaveu parlamentari del PSOE, Patxi López, i tot sembla indicar que Tamames replicarà de manera conjunta a tots els representants dels grups parlamentaris que han intervingut durant els dos dies.

A més, qualsevol membre de l'Executiu podria intervenir novament per a enfrontar amb el candidat les seves polítiques de Govern.

Vox confia que la intervenció del PP sigui "amable", ja que recalquen que la moció "és contra el Govern" i no contra ells i fonts del grup parlamentari incideixen en el fet que els seus enemics "són l'esquerra i els independentistes".

La segona jornada de debat finalitzarà previsiblement prop del migdia amb la presència del president del Govern, que acudirà a la votació final, la qual serà nominal, per crida i per ordre alfabètic, encara que la lletra per la qual comença es triarà per sorteig.

En el moment en què 176 diputats es pronunciïn en contra de la iniciativa quedarà plasmat el fracàs de la moció amb la qual Vox buscava avançar les eleccions generals i reivindicar-se com a "mur de contenció" enfront del "sanchismo i el separatisme".

Per part seva, Sánchez ha utilitzat aquesta iniciativa per a enaltir els assoliments de la coalició que lidera al costat d'Unides Podem i avisar dels riscos que suposaria per a Espanya una aliança entre el PP i Vox.

El partit de Santiago Abascal ha arribat a demanar al PP que fes "creu i ratlla" i donés suport a la seva moció per a votar junts contra un govern "il·legítim".