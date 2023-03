L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, hauria comprat l'aparell que José Manuel Villarejo feia servir per espiar i enregistrar converses. Així es desprèn d'una conversa de Whatsapp de l'any 2018, entre l'exdirector adjunt de la policia espanyola, Eugenio Pino, i qui llavors era número 2 del ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, que ha avançat 'Elmón.cat' i a la qual ha tingut accés l'ACN. El diari ha apuntat que el comissari disposava d'una mena de pegasus per poder interceptar comunicacions, ha assegurat que l'hauria obtingut del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i que hauria estat finançat per Rajoy com a ministre de l’Interior i per l’exministre de Defensa, Federico Trillo.

La conversa s'estreu de nous documents aportats a la causa Tàndem en el jutjat central d'instrucció número 6 de l’Audiència Nacional. Es tracta de missatges de Whatsapp, àudios i informes policials que s’han afegit a la peça separada número 7 que investiga la trama Kitchen, és a dir, l’espionatge a l’extresorer del PP Luis Bárcenas. Entre els missatges destaca un en què apareix la paraula “pppk”, que és la forma com es referien en clau a Villarejo. “S'haurà de preguntar, en el seu moment, per què li van comprar una màquina a pppk per espiar a... i no la van recuperar”, planteja Pino en els missatges. Un fet al qual Francisco Martínez respon preguntant: "Qui li va comprar?"; i Pino confirma: “M R i Federico. És el que sap Marcelino, i per això dona la llauna amb la màquina. Això és el que buscava el CNI”. Segons l'atestat policial que recull els missatges, M R és Mariano Rajoy i Federico es refereix a l’exministre de Defensa, Federico Trillo. ‘Elmon.cat' també ha explicat que aquest aparell era l’enveja del CNI i ha revelat que en un altre xat, Pino ha assenyalat que el cap dels serveis secrets, Marcelino Martín-Blas, va intentar aconseguir-lo moltes vegades. A banda, també recull que Pino hauria comentat que Villarejo també hauria utilitzat el programa per gravar l’excap del CNI, Félix Sanz Roldán. En un altre ordre de coses, el diari digital ha manifestat que Villarejo també tenia accés als sistemes de la policia espanyola per interceptar converses i punxar telèfons mòbils, gràcies a la seva amistat amb el comissari Enrique García Castaño.