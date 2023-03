Des d'una discreta nau industrial de Vilassar de Dalt es dirigeix el negoci europeu de Gavary Group, un hòlding internacional d'empreses amb implantació a la Unió Europea, Rússia i el Regne Unit, especialitzat en productes derivats dels polímers, plàstics sintètics per a ús industrial. El grup presumeix de ser una companyia tecnològica capdavantera, associada amb prestigioses institucions europees com la Universitat Tècnica de Munic o la Politècnica de Madrid en la investigació i desenvolupament dels seus productes. A Espanya comercialitza principalment estoretes per a cotxes de la marca Eva Motion Car Mats, però només és una petita part d'un negoci que va facturar més de 96 milions d'euros el 2021 al canvi actual del ruble, segons s'extreu de les declaracions presentades per les societats del grup davant de la Hisenda russa i els registres mercantils de Barcelona i Londres.

Aquesta façana impol·luta amaga, però, un revers més borrós. Gavary Group coopera activament amb l'exèrcit rus a Ucraïna, al qual subministra plantilles tèrmiques per a les botes dels seus soldats o estoretes per descansar, segons una investigació d'El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. El grup té, a més, entre els seus clients grans companyies del complex militar-industrial rus, algunes sancionades per la UE i els Estats Units, com el fabricant d'armes Kalashnikov Concern o el fabricant de motors per a caces de combat Odk-Umpo. Paral·lelament, el hòlding ha continuat important i exportant des de Rússia a la UE els últims mesos, malgrat les sancions que pesen sobre diferents tipus de polímers i plàstics.