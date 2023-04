Els poc més de 30 habitants de Sempere, a València, porten des del dimecres aterrits. Des que un veí va descobrir el cadàver de Ramón, un veí de 77 anys, a l'interior de casa seva amb clars signes de violència. Així ho ha confirmat l'alcaldessa de la localitat, Rosa Ortolá, a Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica, el mateix grup editorial que aquest diari, aquest divendres quan relatava l'ocorregut i reconeixia que la por s'ha apoderat de la població.

La Guàrdia Civil està investigant la mort de Ramón i encara que s'ha decretat el secret de sumari per a garantir la recerca, la veritat és que els veïns de Sempere expliquen que durant tot el dia van poder veure com la porta de la cotxera de la víctima estava oberta i que no va ser fins a la tarda del dimecres quan van saltar totes les alarmes. "No li vam donar més importància perquè Ramón solia asseure's a la porta oberta per a esmorzar o prendre's alguna cosa", insisteix l'alcaldessa. "Ramón tenia terres i solia marxar durant hores. No obstant això, aquell dia la furgoneta estava aparcada al carrer i la porta es va quedar oberta tot el dia", relata Ortolá.

Llum a casa i sense rastre de Ramón durant tot el dia

Va ser al voltant de les 19.00 hores quan els veïns van començar a preocupar-se. Ningú havia vist a en Ramón durant tot el dia, la furgoneta estava al mateix lloc i la cotxera seguia oberta. Un dels residents va veure que hi havia llum a l'interior de la casa de la víctima i preocupat per si li havia passat alguna cosa va decidir entrar a la cotxera i buscar les claus de la casa.

Quan va entrar a l'interior de l'immoble, va trobar a Ramón a terra mort amb signes de violència i amb tota la casa regirada. "No sabem què va poder passar", relata l'alcaldessa, però estava tot regirat i a terra... calaixos oberts, matalassos cagats, armaris oberts i amb tot fora... Si bé encara s'està investigant, els veïns creuen que els assaltants i assassins de Ramón buscaven diners i que el van agredir per a forçar-lo fins que els va lliurar els pocs diners en efectiu que pogués tenir. Segons el relat dels veïns, creuen que els assaltants van colpejar a Ramón fins que la víctima els va confessar on guardava els diners.

Després de descobrir el cadàver, es va avisar a la Guàrdia Civil i els agents van desplegar el perímetre al voltant de la casa. La recerca se centra ara en la presa de mostres de la casa per a buscar restes biològiques i pistes que puguin portar fins als culpables.

El cos de la víctima està en aquests moments a l'Institut de Medicina Legal de València.