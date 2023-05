El responsable del principal moviment antimonàrquic britànic ha estat detingut aquest dissabte al costat de diversos voluntaris al començament en la plaça de Trafalgar de Londres, d'una protesta contra la imminent coronació de Carles III.

El director executiu de Republic, Graham Smith, i cinc voluntaris més han passat a disposició policial al voltant de les 06.30 durant els preparatius de la protesta convocada, entre altres, per l'Aliança de Moviments Europeus Republicans, els simpatitzants dels quals han començat a arribar a la plaça amb banderes i samarretes grogues per a protestar contra la celebració i la monarquia britànica.

"Estaven recollint les pancartes i portant-les quan la Policia els va detenir", ha fet saber a 'The Guardian' el director de Republic, Harry Stratton.

Un altre activista, Luke Whiting, ha explicat a l'agència Press Association que Graham i els activistes haurien estat identificats portant megàfons en el que suposaria una violació de les recents lleis antiprotesta promulgades l'any passat per les autoritats britàniques, que prohibeixen l'ús d'amplificadors.

"No està clar exactament si la policia està utilitzant aquests nous poders i si s'està abusant d'ells per a evitar que es produeixin protestes", ha declarat Whiting, mentre que Stratton s'ha declarat sorprès per les detencions.

"Hem preguntat per què han estat detinguts però no ens han donat resposta. Havíem mantingut diverses reunions amb la Policia sobre aquest tema i en principi tot el soroll que fèiem entrava dins del contemplat", ha afegit el director de Republic sobre les detencions dels seus companys.

La Policia britànica ja havia avançat en el seu compte de Twitter que exhibiria "una baixa tolerància" davant qualsevol que intentés "soscavar" els esdeveniments del dia.

S'espera que aquest migdia es reuneixin fins a 2.000 manifestants sota la columna de Nelson, inclosos representants dels moviments republicans suec, holandès i noruec, per a protestar contra la coronació del nou monarca britànic. La concentració, de moment, ja ha començat amb la presència de centenars de persones en samarretes grogues al crit de "No és el meu rei" i amb pancartes amb el lema "Aboliu la monarquia".