Agents policials portuguesos, alemanys i britànics han començat aquest dimarts un altre rastreig vinculat a la desaparició de Madeleine McCann arran d'una petició formulada per la Fiscalia d'Alemanya, on està reclòs l'únic sospitós assenyalat fins ara per aquest cas, Christian Brueckner.

La Fiscalia de Brunswick ha confirmat aquest dimarts en un comunicat l'inici de les tasques, i les ha vinculat al cas Maddie, tot i que sense donar-ne més informació. La recerca es concentra al voltant de la presa d'Arade, situada a uns 50 quilòmetres de Praia da Luz, el lloc on es va perdre la pista a la nena quan estava amb la seva família de vacances a l'Algarve. Observats per desenes de periodistes lusitans i estrangers, diversos equips policials i una unitat canina treballen des del matí d'aquest dimarts en el terreny amb el focus posat a l'entorn terrestre de l'embassament, segons ha informat el canal lusità SIC Notícias. Les autoritats portugueses han establert un ampli perímetre i han prohibit que hi sobrevolin aeronaus, fins i tot drons. Ara com ara, no es preveuen recerques a l'aigua, tot i que s'hi ha desplegat una llanxa i un equip d'especialistes. Està previst que les cerques durin almenys fins a aquest dimecres. El cas de la desaparició de la Madeleine McCann va canviar de rumb el 2020, quan la policia alemanya va identificar Brueckner com a sospitós en la desaparició de la nena. Aquest home, de 45 anys, ja compleix condemna i té pendent un altre judici per delictes sexuals perpetrats suposadament entre 2000 i 2017. Un ciutadà alemany, imputat per la desaparició de la nena Madeleine McCann