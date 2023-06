Des de fa ja un temps, la intel·ligència artificial (IA) ha anat guanyant cada vegada més terreny en la nostra vida quotidiana. Eines com ChatGPT, que poden respondre a les nostres preguntes i ajudar-nos amb les nostres tasques d'escriptura, estan transformant la manera en què ens comuniquem. Malgrat els beneficis que aporta, la IA també suposa una amenaça. S'ha demostrat ara als Estats Units. La força aèria estatunidenca va realitzar un exercici simulat amb un dron militar controlat per intel·ligència artificial amb l'objectiu de destruir les defenses antiaèries d'un suposat enemic. Els resultats van ser, com menys inquietants: la IA 'va matar' el seu operador (en l'exercici simulat, no en la realitat) i va intentar destruir qualsevol element que interferís en la consecució de l'objectiu fixat.

Aquesta revelació va ser feta pel coronel Tucker 'Cinco' Hamilton, cap de proves i operacions amb intel·ligència artificial de la USAF (la força aèria dels EUA), durant una Cimera de Capacitats Aèries i Espacials per al Combat del Futur celebrada a Londres. Tucker va expressar els seus recels a confiar en la intel·ligència artificial i va assegurar que la simulació demostra que "no es pot tenir una conversa sobre intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic i autonomia, si no es parlarà d'ètica". En el seu relat, aquest militar estatunidenc va assegurar que la IA a la qual es va encarregar destruir les defenses antiaèries d'un suposat enemic va utilitzar "estratègies altament inesperades per aconseguir el seu objectiu".