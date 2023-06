El Grup Wagner deixarà de combatre a Ucraïna després que el seu líder i fundador, Yevgeny Priogozhin, hagi rebutjat signar contractes amb Rússia. Així ho ha indicat aquest dijous en una roda de premsa el portaveu del comitè de Defensa del Kremlin, Andrey Kartapolov, qui precisament ha identificat els desacords contractuals entre el grup i el govern rus com el detonant de la rebel·lió. En declaracions recollides per l'agència de notícies estatal RIA, Kartapolov ha detallat que, dies abans de la revolta interna, el ministeri de defensa rus havia exigit compromisos per escrit als cossos que duien a terme tasques de combat en nom de Rússia, un acord que Priogozhin no va voler acceptar.