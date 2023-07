Una turista irlandesa, de 45 anys, en estat d’embriaguesa va abandonar la seva filla de cinc anys en un hotel de Manacor. Durant la permanent absència de la mare, altres hostes de l’establiment hoteler s’encarregaven de la cura de la petita. Agents de la Policia Nacional han detingut dimarts aquesta dona per un presumpte delicte d’abandonament de menor.

Els fets van passar des del primer moment en què aquesta dona irlandesa, de 45 anys, va decidir allotjar-se amb la seva filla de cinc anys en un hotel de Manacor per passar uns dies de vacances a l’illa. Després de conèixer altres turistes que tenien també una filla de l’edat de la seva, la mare es va desentendre per complet de la nena i es va dedicar a consumir cervesa sense parar. Fins al punt que sempre estava en estat d’embriaguesa.

Des que s’aixecava fins que se n’anava a dormir, la mare estava consumint cervesa i es desentenia per complet de la seva filla, que havia deixat a cura dels altres clients de l’hotel, aprofitant que aquests tenien una altra nena de l’edat de la seva.

Aquests turistes s’encarregaven de la nena mentre la mare la desatenia per complet. Així, aquests clients havien de donar-li menjar, posar-li crema solar, la vigilaven a la piscina, li van comprar uns braçals flotadors perquè es pogués banyar sense perill i dutxar-la, entre altres tasques.

Embriaguesa permanent

Davant el seu manifest estat d’embriaguesa permanent, el personal de l’hotel va deixar de servir-li alcohol. Això no va ser obstacle perquè la dona acudís a comprar cervesa en un supermercat per consumir-la a l’interior de l’establiment hoteler.

La situació de la nena era insostenible, motivada per la desatenció permanent de la seva mare. Finalment, els turistes que atenien la nena van denunciar el que havia passat a l’hotel dimarts passat. Des de l’establiment es va donar avís a la Policia Nacional.

Una patrulla policial es va personar poc després a l’esmentat hotel. Després de trucar amb insistència a la porta de la seva habitació, aquesta turista irlandesa no obria. Quan per fi ho va fer, la dona es trobava una manifesta situació d’embriaguesa i presentava serioses dificultats per mantenir l’equilibri. Quan els agents li van exposar els fets, la mare negava estar èbria, malgrat la forta olor a alcohol que inundava l’estança.

Arran de la situació, la turista irlandesa va ser detinguda per un presumpte delicte d’abandonament de menor. La nena, per la seva banda, va ser traslladada a un centre de primera acollida. L’endemà, el pare de la nena, que era a Irlanda, va viatjar amb avió a Mallorca per recollir la seva filla i fer-se’n càrrec.