La por que arribi la fi del món ha existit des de sempre. De fet, les profecies i anuncis de possibles apocalipsis s’expliquen des de fa milers d’anys, abans fins i tot de la vinguda de Crist i, per tant, del primer any del nostre temps.

Ja al segle VIII aC un mite indicava que la data de la destrucció de la llavors potència mundial: Roma i el seu Imperi, i del món que s’aglutinava sota el seu poder. I després d’aquesta predicció, en van arribar moltes més que també vaticinaven un final desastrós per a l’ésser humà i, com no, per a la Terra.

En els últims temps, aquestes pors han canviat i s’han adaptat als nous coneixements i a les noves eines científiques. És més, els anuncis més recents sobre la fi del món es basen, en moltes ocasions, en possibles col·lisions del planeta blau amb asteroides o cometes que transiten en òrbites similars a les de la Terra.

L’últim anunci de la fi del món

I això és, precisament, el que passa amb l’anunci més pròxim per a la fi del món: un final que arribaria en tot just unes setmanes i que alerta d’una possible col·lisió del nostre planeta amb un asteroide descobert fa poc més d’un any.

Va ser el gener del 2022 quan científics de l’Institut Astronòmic de l’Agència Espacial Europea van fer públic que havien descobert un nou asteroide: el 2022 AE1. Es tractava d’un cos del sistema solar de la mida d’una illa petita i que, segons van destacar alguns astrònoms, podria xocar amb la Terra ni més ni menys que aquest pròxim estiu, concretament el 4 de juliol del 2023.

Les observacions inicials de l’asteroide van fer que els científics pensessin a desviar l’asteroide a causa que la seva mida podria provocar danys catastròfics a l’impactar contra el planeta blau. Un astrònom de l’ESA, Marco Micheli, va arribar a afirmar que l’asteroide 2022 AE1 tenia «el rang més alt en l’escala de Palerm» que ell i els seus companys havia vist «en més d’una dècada». «En els meus gairebé 10 anys en l’Agència Espacial Europea, mai havia vist un objecte tan arriscat», va afegir.

L’escala de Palerm és una eina utilitzada per indicar el perill d’impacte dels asteroides després de combinar la seva probabilitat de xocar contra la Terra i l’energia amb què podria estavellar-se contra el nostre planeta.

Poc després, les dades obtingudes per l’ESA van apuntar que l’asteroide passaria aquest estiu a prop de la Terra, però no tan pròxim com per suposar una amenaça real. Laura Faggioli, especialista a mesurar la trajectòria dels objectes que passen a prop del planeta blau l’explicava així: «Les dades van ser clares i van ser confirmades al matí següent pels nostres homòlegs de la NASA. L’asteroide 2022 AE1 no presenta risc d’impacte; ara cal passar al següent».

Alguns observadors, no obstant, han continuat monitorant l’asteroide que aquest estiu passarà a prop de la Terra i que, el gener del 2022, s’havia convertit en una amenaça per al planeta.