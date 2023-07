Un nen de dos anys d'edat va morir aquest dijous a O Porriño, possiblement a conseqüència d'un cop de calor, en haver estat diverses hores en un cotxe estacionat al sol, mentre la seva mare va marxar a treballar.

Va ser poc abans de les 16.00 hores, quan la progenitora, alertada pel pare del menor, es va adonar de la seva terrible distracció i va quedar en estat xoc, van explicar a Faro de Vigo, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Avisats els equips d'emergències, els facultatius que es van personar en el lloc no van poder fer res pel petit i només van certificar que estava mort. Es deia Ian i el pròxim 14 d'octubre compliria tres anys.

Segons les fonts consultades per Faro de Vigo, la mare del menor es va dirigir al voltant de les 10.00 hores a treballar. Va estacionar el seu cotxe a l'aparcament de terra adjacent a un altre d'asfalt que en aquell moment estava complet i es va dirigir a la seva feina, sense adonar-se que el seu fill estava encara assegut a la cadira adaptada del seient posterior. Pel que sembla, la mare havia de deixar al seu nen a la guarderia abans d'acudir a la feina, però no ho va fer, previsiblement perquè el menor es va quedar adormit i es va despistar dirigint-se mecànicament a l'empresa.

Absorta en les seves rutines, no va reaccionar sobre els fets fins que el pare del nen el va avisar. Aquest havia de recollir al menor a la guarderia, però no hi era.

Quan va arribar a l'escola infantil el van informar que la seva parella no havia deixat al nen al matí i va pensar que li hauria passat alguna cosa. Va decidir anar a la feina de la mar trobant-se al nen mort al cotxe. Segons les dades recollides de persones coneixedores dels fets, serien ja les 15.45 hores. Immediatament, van ser avisats els serveis d'emergències, però només van poder certificar la defunció del nen. Al lloc es van traslladar a més efectius de la Policia Local de O Porriño i de la Guàrdia Civil.

L'autòpsia determinarà quan es va produir la mort del petit, que portaria a l'interior del cotxe unes sis hores, segons les fonts consultades. Aquestes van indicar a més que el nen estava en el vehicle amb una jaqueta malgrat ser estiu, ja que el dia va començar fresc a O Porriño.

En conèixer la mort del seu fill, la mare va quedar en estat de xoc, necessitant atenció mèdica i psicològica.