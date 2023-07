El Govern fa un pas més per exportar el model d'escola catalana als infants residents a l'exterior. A partir del curs vinent, l'Escola Catalana de Londres i la CatEscola de Berlín formaran part d'una prova pilot que permetrà al seu alumnat –nens d'entre 1 i 16 anys- cursar un currículum oficial del Departament d'Educació i rebre acreditacions homologables (B2 o C1 de català) un cop superats els cursos. A més, es reconeixeran oficialment les escoles catalanes com a comunitats catalanes a l'exterior amb l'objectiu que puguin optar a finançament directe en convocatòries de subvencions. "El Govern fa un salt qualitatiu en l'ensenyament del català a l'exterior amb l'objectiu d'articular-lo i ordenar-lo", s'ha apuntat des de la Generalitat.

"Es tracta d'una demanda de la comunitat catalana a l'exterior, principalment en aquells llocs on el perfil de les persones immigrades és de gent jove i mitjana edat, amb parelles mixtes i fills petits, que no volen perdre el contacte amb la llengua i la cultura catalanes", ha afegit des de la conselleria d'Acció Exterior i Unió Europea, liderada per Meritxell Serret, que precisament aquest dissabte visita l'Escola Catalana de Londres. Aquest mateix curs 2022-2023, ja hi ha hagut diverses comunitats catalanes que han organitzat activitats relacionades amb la llengua en l'àmbit infantil: des d'activitats en petit format i esporàdiques (Munic, Estocolm, Los Angeles, Edinburgh o Colònia) fins a activitats organitzades i amb calendari establert i regular (Londres, Berlín o Basilea).

El C1, a punt pel curs 2024-2025

Amb el nou model, l'alumnat escolaritzat en sistemes educatius d'altres països podrà cursar una formació basada en el currículum del Departament d'Educació i homologable a la dels estudiants a Catalunya, i permetrà acreditar els nivells lingüístics B2 o C1, segons l'edat. Educació ha elaborat una proposta d'únic currículum d'acord amb l'establert i adaptat a les escoles establertes a l'exterior (el nivell B2 estarà a punt a finals de setembre i els alumnes ja podran fer-lo durant el curs 2023-2024, mentre que el del nivell C1 estarà a punt el curs 2024-2025). L'executiu català també estableix un programa de certificació internacional de la llengua catalana oficial, vàlida i reconeguda tant en l'àmbit universitari com en les administracions.

42 comunitats catalanes i 1.100 alumnes

En paral·lel, i pel que fa al professorat, es crearà un seminari de formació permanent que, un cop al trimestre, reunirà els docents per donar-los orientacions, materials, propostes didàctiques i recursos. A més, tindran accés a tot el material pedagògic elaborat per Educació i s'explorarà la possibilitat d'incorporar professorat a l'exterior a través del programa de beques. El Departament d'Acció Exterior i Unió Europea està coordinant el projecte de bracet amb Educació i Cultura a través de la Secretaria de Política Lingüística. També s'està coordinant la iniciativa amb l'Institut Ramon Llull. Actualment, 42 comunitats catalanes a l'exterior ofereixen cursos de català a un total de 1.100 alumnes no universitaris.

En els darrers cinc anys, Acció Exterior ha destinat més de 700.000 euros a l'ensenyament de la llengua catalana a l'exterior (164.000 euros el 2023).