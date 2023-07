La Guàrdia Civil, en la denominada operació “Avicena”, ha detingut tres persones com a líders d'una secta instal·lada en un xalet a Pobla Tornesa pels presumptes delictes d'associació il·lícita, intrusisme laboral, contra la salut pública, agressió sexual i revelació de secrets, entre altres. Entre els detinguts es troba la líder de la secta i el seu marit.

Els agents han desarticulat una secta destructiva del tipus conegut com a secta psicoterapèutica, la qual s'ocultava com un grup de psicoteràpia convencional. El seu líder s'havia denominat a si mateixa com a mestra i afirmava tenir la veritat absoluta. Es presentava davant els seus suposats clients i seguidors com l'única persona que podia ajudar-los a solucionar els seus problemes.

Els líders portaven anys realitzant aquesta activitat i des de fa uns mesos s'havien establert en un xalet de la localitat

Inici de la investigació

Els agents van començar la investigació després de rebre la denúncia dels pares de dues de les víctimes, informant sobre l'existència d'un grup de perjudicats que havien aconseguit sortir de la secta i que també estaven disposats a denunciar els fets.

Resultava habitual la pràctica de rituals xamànics amb consum de drogues, mescal i substàncies al·lucinògenes per, posteriorment, practicar nus col·lectius o tallers relacionats amb els xacres i teràpies sexuals. A vegades aquests actes es realitzaven en contra de la voluntat de les víctimes després d'anul·lar la seva voluntat. En ocasions, aquests rituals eren filmats pels responsables a l'habitatge de Pobla Tornesa, on a més s'haurien produït presumptament diversos abusos sexuals.

Les sessions i rituals havien de ser celebrats quan i com la mestra establia. Per aconseguir els seus objectius, amenaçava a les víctimes amb patir càstigs, humiliacions i fins i tot amb ser repudiats quan ja existia una dependència emocional de la resta de membres.

Manera de captació

Totes les víctimes havien estat captades a través de persones de confiança dels líders de l'organització, sent l'objectiu prioritari joves en situació de vulnerabilitat emocional i en cerca de solucions als seus problemes.

Les edats de captació i iniciació en les teràpies oscil·laven al voltant dels 20 anys d'edat en la majoria dels casos, totes amb un baix estat anímic per problemes personals o emocionals. Algunes d'aquestes persones han estat immerses en el col·lectiu durant més de 15 anys i, fins i tot, s'haurien iniciat quan encara eren menors d'edat.

La situació de les víctimes facilitava a la mestra la seva manipulació mitjançant l'ús de diferents tècniques de control, persuasió, dependència emocional i separació afectiva del seu entorn més pròxim amb l'objectiu de ser integrats en la ‘Família de l'Ànima’.

La líder impartia les teràpies als afectats a canvi d'abonar elevades quantitats de diners, i segons augmentava la fidelitat i dependència emocional de les víctimes, augmentava el preu d'aquestes teràpies. Els pagaments es realitzaven mitjançant mètodes de pagament que permetessin ocultar la detecció d'aquestes activitats a les autoritats.

Les persones afectades estan situades majoritàriament a les províncies de Tarragona, Castelló i Barcelona i rondarien el centenar sobre la base de les quals han presentat denúncia i altres que ja han pogut ser plenament identificades al llarg del prolongat període d'activitat d'aquest grup.

Proves de confiança i fidelitat

Els responsables de la secta van arribar a realitzar proves de confiança als adeptes més devots on se'ls va exigir el pagament de més de 10.000 euros sota la promesa d'accedir al cercle més pròxim de la mestra i, si es negaven, se'ls amenaçava amb ser repudiats.

Així mateix, també existia un grup més exclusiu i amb una major rellevància en la jerarquia de la secta conegut com “el Cercle” o “els Veterans”, format per diverses persones, algunes de les quals portarien més de 15 anys immerses en aquest col·lectiu, i sobre els quals al seu torn es revelaven intimitats i dades personals de la resta de membres perquè poguessin exercir influència sobre ells.

En el registre practicat en el xalet on es realitzaven les sessions grupals i les de suposada psicoteràpia, s'ha trobat una important quantitat de diners en efectiu, repartit en sobres amb anotacions dels noms de les suposades víctimes; llistats de pagaments per sessions realitzades; substàncies psicotròpiques emprades per dur a terme els diferents rituals i la finalitat dels quals era provocar en les víctimes un estat d'al·lucinació, alienació mental i una total pèrdua de la voluntat; i una gran quantitat d'agendes i anotacions corresponents a la vida i dades personals de persones que poguessin ser víctimes de l'entramat sectari.