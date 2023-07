El marit d'Ana Rosa Quintana ha estat condemnat per l'Audiència Nacional (AN) a tres mesos de presó per la seva implicació en el 'cas Villarejo'. Aquest dilluns aquest tribunal va dictar la seva primera sentència en aquest cas, on condemna a l'empresari Villarejo a 19 anys de presó per revelació de secrets i falsedat documental. En aquesta sentència, també apareixen altres 26 persones físiques, entre les quals es troba Juan Muñoz Támara i el seu germà Fernando Muñoz Támara, parella i cunyat, respectivament, de la presentadora de televisió.

Segons el relat de fets provats, en el 2006, el llavors jutge Francisco Javier Urquía, a qui es pretenia "pressionar", apareixia consumint droga. Onze anys després, aquestes imatges van ser exhibides en una reunió amb els clients de 'Pintor', que són el marit i cunyat de la presentadora Ana Rosa, Juan i Fernando Muñoz Támara. Aquesta trobada va tenir lloc a les oficines de CENYT a la Torre Picasso, on el fill del comissari, José Manuel Villarejo Gil, es «va limitar» a «connectar un cable» sense unir-se a la trobada.

El tribunal format per Ángela Murillo, Carmen Paloma González i Fermín Echarri ha descartat el delicte de suborn, tant actiu com passiu, que vertebra la macrocausa, en considerar que Villarejo, encara que continuava sent policia quan va fer els encàrrecs jutjats amb el seu grup empresarial, CENYT, va actuar en una «esfera absolutament privada».

Aquesta apreciació del tribunal ha propiciat que la dona de Villarejo, Gema Alcalá, hagi quedat exonerada en 'Iron' i 'Land'. Al principi, la Fiscalia Anticorrupció li demanava 83 anys i mig de presó, però en la recta final del judici va modificar les seves conclusions per retirar la seva acusació per tots els delictes excepte els de cooperadora necessària del presumpte suborn del seu marit, amb el que ja només li reclamava 5 anys de presó.

Anticorrupció atribuïa a Alcalá el rol de col·laboradora de Villarejo, tant per la seva condició d'administradora de diverses de les societats que componen CENYT com per la seva suposada implicació directa en la transcripció dels àudios del comissari. No obstant això, la sentència retreu que se li faci una acusació «genèrica», «sense una sola prova acreditativa de qualsevol mena de quefer delictiu».

Per part seva, el fill del comissari jubilat, José Manuel Villarejo Gil, que es va quedar amb una petició de presó de tan sols un any de presó, des dels 14 anys inicials que va plantejar el Ministeri Públic, ha quedat exonerat dels delictes de descobriment i revelació de secrets i temptativa d'extorsió que se li imputaven en 'Pintor', perquè no hi ha «la més petita escletxa probatòria». «No és res», arriba a dir l'AN sobre la seva implicació en els delictes jutjats.

En el cas de Redondo, que durant el judici va reivindicar no ser soci de Villarejo a causa de la seva escassa participació en CENYT, ha estat condemnat per delictes de descobriment i revelació de secrets d'empresa, i falsedat en document mercantil en les tres peces separades.

Els anys de presó que li va exigir Anticorrupció inicialment (102) també es van reduir a una petició menor de 70 anys i 6 mesos en eliminar la seva acusació per suborn actiu, tràfic d'influències i alguns delictes de descobriment i revelació de secrets. Finalment, ha rebut 13 com a 'mà dreta' de Villarejo.

Un bufet i diversos empresaris

A més de Villarejo i Redondo, els magistrats de la Sala penal han condemnat a unes altres nou persones per la seva implicació en 'Iron', 'Land' i 'Pintor', les primeres peces que arriben segons el parer de les gairebé 50 que componen la macrocausa sobre els negocis privats del comissari.

A l''Iron', es va jutjar l'espionatge de CENYT a un despatx d'advocats especialitzat en propietat industrial, Balder, per encàrrec d'un altre, Herrero&Associats, en sospitar aquest últim que els antics treballadors que van fundar el primer bufet li havien robat la base de dades.

Aquí, a més del comissari i el seu soci, l'Audiència Nacional ha condemnat als llavors executius d'Herrero&Associats Álvaro Martínez Muñoz i els germans Francisco i Mario Carpintero a 7 mesos i 15 dies de presó per delictes de descobriment de secrets d'empresa i falsedat documental, després que reconeguessin els fets.

Dels dos únics membres d'Herrero&Associats que no van reconèixer la seva culpa, María Ángeles Moreno, que va posar en contacte al despatx amb Villarejo, ha rebut dos anys de presó per descobriment de secret d'empresa; i Andrés Medina ha estat absolt perquè el tribunal considera «veraç» la seva declaració en el judici, «sent cert» també que només va assistir a dues reunions on no es van facilitar dades de Balder.

A la 'Land', el tribunal ha condemnat a Susana García-Cereceda i a Francisco Lorenzo-Peñalver i David Fernández Aumente, dos col·laboradors de PROCISA, a nou mesos de presó per revelació de secrets, mentre que ells dos han rebut un altre mes i quinze dies per falsedat en document mercantil.

En aquesta peça separada, es va investigar si Villarejo va espiar a l'entorn de Luis García-Cereceda, el mort amo de PROCISA, l'empresa promotora de la urbanització de luxe 'La Finca', per mandat d'una de les seves filles, Susana, en el context d'una pugna familiar per l'herència.

L'AN només ha condemnat per l'espionatge efectuat sobre Silvia Gómez Cuétara, la seva amiga Marta Fernández Vázquez-Figueroa i el seu empleat Antonio Garzón, no quedant acreditat respecte a altres supòsits perjudicats, entre ells Yolanda García-Cereceda, el seu antic marit Jaime Ostos i l'arquitecte Joaquín Torres.

«Absoluta» falta de proves

Els magistrats també han sentenciat 'Pintor', sobre l'encàrrec a Villarejo --ja jubilat de la Policia Nacional-- dels germans Muñoz Támara per trobar informació d'un antic soci, Mateo Martín Navarro, i l'advocat d'aquest últim, l'exjutge Urquía, que els permetés resoldre a favor seu un litigi fiscal.

Aquí, han absolt a Villarejo i Redondo, a més dels policia Antonio Bonilla i Francisco Javier Pérez, dels delictes de descobriment i revelació de secrets i temptativa d'extorsió, recalcant sobre aquest segon delicte que «la manca de proves sobre aquest tema és absoluta».

De la mateixa manera, han exonerat al grup de detectius privats que haurien col·laborat amb Villarejo per executar aquest encàrrec, entre ells el suposat exagent del CNI Gervasio Cañabate, del delicte de descobriment i revelació de secrets.

Així mateix, el tribunal ha absolt als Muñoz Támara i a l'advocat que els hauria ajudat en les seves gestions amb el comissari, Ricardo Álvarez-Ossorio, de la temptativa d'extorsió.

No obstant això, ha condemnat als germans, que van confessar els fets, a tres mesos de presó pel descobriment de secrets contra Martín Navarro, a qui han d'indemnitzar amb 5.000 euros, si bé ha aclarit que «els serà d'abonament el temps de presó provisional patit per aquesta causa».

Entre els exonerats en aquest judici, destaquen Bonilla i el també el policia Constancio Riaño, als qui es va acusar de facilitar a Villarejo dades de bases policials d'accés reservat perquè comerciés amb ells a través de CENYT.

També ha estat absolt David Macías, advocat del bufet de CENYT. Per al tribunal, ha quedat provat que «no feia més que complir amb els deures que havia contret amb l'empresa que li va contractar com a lletrat».

Per a la tanda d'absolucions acordades en 'Pintor' i 'Land', el tribunal ha tingut en compte el perdó atorgat per Urquía, Navarro i Ostos a alguns dels acusats en aquestes peces. En la part de les condemnes, ha valorat les confessions i la consignació de diners per al pagament de futures indemnitzacions.