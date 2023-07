Alguns banyistes de la platja de Badia de Mazarrón es van emportar un esglai dimecres passat al migdia en topar-se amb una medusa gegant d'entre 10 i 15 quilos de pes.

Segons indiquen des del Servei de Protecció Civil, la medusa trobada era una Rhizostoma luteum, particularment notables per la seva grandària considerable, i es trobava sense vida, en estat de descomposició.

La medusa gegant va ser arrossegada per un grup de banyistes fins a la riba i més tard va ser retirada de la platja de Mazarrón.

Així és la medusa Rhizostoma luteum

Encara que aquestes meduses espanten els qui es topen amb elles per la seva gran grandària, cal destacar que no resulten cap perill per a la salut de les persones. El seu nom prové del grec rhizó, que significa «arrel», i stoma, que significa «boca». Això es deu al fet que, a diferència de moltes altres espècies de meduses, la Rhizostoma luteum té diversos tentacles rèptils, que s'assemblen a les arrels de les plantes, i una boca prominent.

Les Rhizostoma luteum són molt cridaneres per la seva gran grandària. Poden aconseguir fins a 60 centímetres de diàmetre, la qual cosa les fa fàcilment visibles en l'aigua. La seva campana és generalment de color blau pàl·lid o blanc, i està coberta per una sèrie de berrugues blanques. Sota la campana, posseeixen vuit tentacles orals ramificats de color blau pàl·lid.

La Rhizostoma luteum es distribueix a la regió del Mediterrani, i també s'ha observat en l'Atlàntic oriental, des de Portugal fins al Senegal. En els últims anys, els informes d'albiraments han augmentat, possiblement a causa de l'escalfament de les aigües o a les variacions en els ecosistemes marins.

Què fer si et pica una Rhizostoma luteum

Malgrat la seva grandària i aparença imponent, la medusa Rhizostoma luteum no és perillosa per als humans. La seva picada pot causar irritació de la pell i envermelliment, però poques vegades comporta complicacions més serioses. No obstant això, algunes persones poden tenir reaccions al·lèrgiques a la picada, que poden requerir atenció mèdica.

Si et pica una Rhizostoma luteum has de fer el següent: