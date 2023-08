La petita ciutat de Petrer va patir aquest dimecres una escena surrealista en un dels seus carrers: un vehicle SUV es va endur un contenidor d'escombraries i posteriorment va xocar contra sis cotxes aparcats. L'origen de l'aparatós accident de trànsit va estar en una presumpta baralla entre clans. Els veïns, telèfon mòbil en mà, van gravar els fets i ho van penjar a les xarxes socials.

Se sap poc dels fets, però no hi ha dubtes del desenllaç final. Segons el diari 'Información', diari del grup Prensa Ibérica, els membres d'una de les famílies enfrontades va col·locar un contenidor de residus orgànics al mig del carrer Toledo i un tot terreny que circulava a gran velocitat en direcció a la avinguda de Madrid el va envestir. Això va provocar que el conductor perdés el control i col·lisionés amb sis cotxes aparcats.

Entre crits i laments dels veïns

Les imatges gravades pels veïns també mostren diversos membres dels dos clans corrent cap als vehicles sinistrats, entre crits i amb les mans al cap. A més, alguns portaven pals. Després de l'accident, els ocupants del vehicle van fugir a la carrera perseguits per familiars rivals. "¡Truca a la policia!", exclama una dona al mig del carrer, mentre que un home es lamenta dels danys que ha patit el seu vehicle. "Mare meva el meu cotxe", repeteix sense parar.

"Us ho he endut tot per davant, fills de ****", denuncia un veí. En canvi, un altre celebra no haver-hi aparcat: "Arriba ser-hi el cotxe...", comenta des del seu balcó. En més o menys mesura, els cotxes implicats van patir danys materials, sobretot de xapa i pintura. Tot i això, el del conductor i un altre de color negre es van emportar la pitjor part.

Persecució pel centre de Petrer

Pel que sembla, el conflicte entre les dues famílies va sorgir fa unes setmanes. Dimarts presumptament es va produir una baralla en uns habitatges del barri de Salinetes. "Un altercat en què va ser necessària la intervenció policial per calmar els ànims i distanciar els membres dels dos clans enfrontats", detalla 'Información'.

Ahir al migdia, els enfrontaments van anar a més. Integrants de les dues famílies es van dirigir insults i amenaces greus que van desembocar en la persecució pel nucli urbà de Petrer i en l'accident al carrer Toledo.

Agents de la Policia Nacional d'Elda-Petrer i de la policia local van acordonar la zona i van iniciar les primeres investigacions per determinar l'origen de l'incident i detenir els autors. De les primeres indagacions es desprèn com a possible mòbil del succés una venjança.