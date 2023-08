Dues setmanes després del 23-J, un dels rostres més visibles de Vox abandona totes les responsabilitats al partit. Segons ha avançat 'El Mundo' i ha confirmat l'ACN, el fins ara portaveu al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros, no recollirà l'acta "desencantat" pels mals resultats electorals. Aquesta renúncia obligarà Santiago Abascal a reorganitzar el grup parlamentari. En una compareixença -sense preguntes- des de la sala de premsa del Congrés, aquest dimarts al migdia, Espinosa de los Monteros ha al·legat "motius personals i familiars", i ha argumentat que els seus pares ja no són "tan joves", ni els seus fills "prou grans". I ha afegit que es queda a Vox com a militant de base, i "sempre" a disposició del partit.

El dirigent d'extrema dreta ha subratllat que els últims mesos ja ha passat "prou nits" d'hospitalització amb els seus familiars, i que per això ha pres aquesta decisió. Espinosa de los Monteros ha remarcat que "l'honor" de la seva vida professionat ha estat formar part del Congrés i contribuir als interessos d'Espanya. I ha tingut paraules d'agraïment per al personal de la cambra baixa. El membre de Vox ha apuntat que, ara que la formació ultra està "consolidada" com a tercer partit de l'Estat, espera que els mitjans de comunicació "comencin a tractar" la formació "d'una manera més natural". En acabar la seva compareixença, però, no ha acceptat preguntes de la premsa. 19 escons menys El 23 de juliol la formació d'extrema dreta va ser la tercera força amb 33 escons, 19 menys que fa quatre anys. El fins ara portaveu parlamentari ha renunciat a l'acta de diputat "per raons personals i familiars". En un missatge enviat als diputats de Vox, el mateix Espinosa de los Monteros ha assegurat que està "profundament agraït per l'oportunitat" que li ha donat Vox i "especialment orgullós d'haver servit juntament amb Santiago Abascal". Espinosa de los Monteros torna a l'activitat privada desencantat no només pels mals resultats del 23-J, sinó també per un "allunyament" amb l'actual cúpula directiva de Vox, de la qual no en formava part, segons 'El Mundo'. Es mantindrà, en paraules seves, com a "afiliat de base". Ortega Smith l'acomiada Un dels primers a reaccionar a la renúncia ha estat el vicepresident de Vox, Javier Ortega Smith, que ha lamentat la dimissió "i molt més les raons que la provoquen". En un missatge a Twitter, el dirigent d'extrema dreta ha agraït els serveis prestats per Espinosa de los Monteros. "Tot i que alguns no han sabut reconèixer-t'ho, la immensa majoria tenim un deute impagable de patriotisme amb tu. Continuarem lluitant pels mateixos principis i valors pels quals junts vam posar en marxa aquest projecte al servei d'Espanya i de la llibertat", ha defensat Ortega Smith.