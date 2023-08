"Ves-te'n al teu puto país", "quin fàstic de roba que porteu", "aneu-vos-en a parir al vostre país", "com facis un pas més te'n fotré una que no t'aixecaràs del terra". Això va haver d'escoltar Fadila, amb els seus fills de 5 i 8 anys, quan va portar-los a la piscina municipal de Benicalap, a València, per part del personal de seguretat, que es va negar a deixar-la passar per portar vel.

Els fets estan sent investigats com un possible delicte d'odi per part de la Policia Nacional i es remunten a tres setmanes enrere, quan Fadila Said va portar els seus nens amb una amiga a aquesta piscina. "Vaig arribar a la porta i la meva amiga va passar, però a mi no em van deixar. Em van preguntar si portava vestit de bany i els hi vaig dir que no, que només venia perquè es banyessin els meus fills. Llavors em van dir que no podia passar", recorda. La seva amiga, que no portava vestit de bany, va passar sense problemes, igual que moltes altres dones que acompanyaven als seus fills.

"Els hi vaig demanar una explicació de per què no em deixaven passar i van començar a insultar-me. Així que vaig posar un full de reclamacions i me'n vaig anar", explica. Va tornar a la mateixa piscina el divendres passat. "També em van parar, i en preguntar-me si portava vestit de bany els hi vaig ensenyar. Em van dir que si aquesta vegada m'anava a banyar, vaig contestar-los que no, i llavors em van dir que tampoc podia passar", recorda.

En aquell mateix moment, afegeix "va venir un noi negre a qui li van dir que s'havia de canviar de roba per poder passar. El van enviar a casa sense entrar a la piscina, malgrat que anava amb banyador". Igual que l'altra vegada, més dones amb els fills van començar a entrar a la piscina. "Jo l'únic que els demanava és que em donessin una explicació de per què elles sí i jo no. Al final vaig trucar a la policia", explica Fadila.

Mentre arribava, la conversa va pujar de to, i els responsables de seguretat van acabar dient-li a Fadila insults racistes com "ves-te'n al teu puto país" o "quin fàstic de roba que porteu". Fins i tot van amenaçar amb pegar-la si no marxava. "Vaig sortir per seure a un banc del carrer mentre arribaven, però el van ruixar amb aigua perquè no em pogués asseure", denuncia.

L'Ajuntament de València assegura que ja ha demanat un informe a l'empresa concessionària de la piscina, que assegura que no va deixar entrar Fadila perquè "pretenia banyar-se amb la roba de carrer i això està prohibit".

Fadila va denunciar els fets, i està convençuda que va ser un cas de racisme. Ella és sahrauí i fa 22 anys que és a Espanya, i aquell dia va anar a la piscina amb una amiga marroquina. "Ella anava amb un vestit d'estiu i té la pell força blanca. Malgrat que se li veien les tires del sostenidor la van deixar passar sense problema, i a mi no. Jo només els hi demanava que m'expliquessin per què jo no podia passar i ella sí", reivindica.

"Mamà, ja no vull ser negre"

El que fa més mal a Fadila és que els seus fills de 5 i 8 anys haguessin de presenciar-lo. Va patir un atac d'ansietat i continua prenent pastilles per calmar-se després de l'incident.

"En arribar a casa el meu fill em va agafar i em va dir 'doncs quina ximpleria tenir el DNI espanyol i dir que som espanyols', i després em va dir 'Mama, ja no vull ser negre'. Ell sempre diu que és negre, sense vergonya, tot el contrari. Però aquell dia em va dir que ja no volia ser negre ni àrab", lamenta Fadila.

Els responsables de seguretat també van fer altres comentaris segons la denúncia, van qualificar Fadila de "conflictiva" i van assegurar que "a la piscina hi ha moltes dones gitanes, i si us ajuntem en mitja hora tindrem problemes".

Els fills de Fadila continuen fent comentaris sobre això. "Els van fer sentir una cosa de la qual ells no eren conscients. Ara diuen que em tregui el vel, i que no volen ser àrabs perquè 'no els deixaran gaudir'. Fa poc també em van preguntar si això seria així sempre, si sempre ens passaria", denuncia.

El personal de seguretat també va fer referència en diverses ocasions al canvi polític que ha propiciat que Vox entri al Govern. "Se us ha acabat la bona vida, a partir d'ara us tallaran les ales", van etzibar a Fadila.

Ana Isabel Martínez, de l'ONG Valencia Refugio explica que han notat un increment dels discursos i delictes d'odi des del passat 28 de maig amb expressions d'aquest tipus. "Ara se senten legitimats, en tots els casos es fa esment al canvi de govern, perquè creuen que ara els seus actes són vàlids", explica.

Fadila, que en els seus 22 anys a València no havia viscut cap episodi tan fort de racisme, explica que d'uns anys ençà sí que està veient que s'incrementen els comentaris discriminatoris. "Estic escoltant coses que mai esperaria d'unes mares joves del col·legi públic al qual van els meus fills. Comentaris molt lletjos dient-me que haig de tornar al meu país perquè ara l'economia està malament i no puc ser aquí", denúncia.

Juan Augusto Epam, també de Valencia Refugio, reivindica també el problema dels fulls de reclamacions. "Ens en vam adonar més tard, però Fadila ha lliurat una fulla amb el seu nom, telèfon i adreça a unes persones que van amenaçar amb donar-li una pallissa. Pensem que hauria d'haver-hi un altre sistema més segur per a la víctima", explica.

L'entitat fa una crida a la col·laboració ciutadana en aquesta mena de casos. "El normal és que la gent miri a un altre costat en aquestes situacions. Si veuen un cas d'aquesta mena, demanem a les persones que es posin del costat de la víctima. Cap de les dones que va entrar es va plantar amb Fadila per a ajudar-la", reivindiquen.

Infradenúncia

Un altre problema amb aquest tipus de situacions és la baixa denúncia. Només un de cada deu delictes d'odi es denuncien, segons una estimació de la Fiscalia, i és per diverses raons. La primera per pur desconeixement. La segona és per por; "molts immigrants es retiren a meitat del procés perquè per renovar els papers no es poden tenir antecedents, i encara que són ells els que estan denunciant i no tenen res a veure els fa por i treuen la denúncia", explica Martínez.

En el cas de les persones que ni tan sols tenen papers, la por de ser deportats quan s'acostin a denunciar a comissaria pot més que la denúncia. Les entitats recomanen en aquests casos anar a posar la denúncia directament a la Fiscalia de delictes d'odi.