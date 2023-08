Cada vegada hi ha més facilitat a l'hora de fer queixes i recomanacions d'empreses i locals a través d'Internet. Les ressenyes de Google ens serveixen moltíssim per saber si anar a un lloc o altre i això passa encara amb més continuïtat, amb el sector de l'hostaleria. Un dels últims comentaris que han inundat les xarxes, ha estat el d'un client que es queixa perquè deixen entrar mascotes al seu local i la resposta del propietari ha estat ben clara i admirada per companys del sector i clients.

Sabem que les ressenyes poden ser positives o negatives i en aquest cas concret, la ressenya ha estat negativa, ja que, a la seva fitxa de Google My Business no diu en cap moment que el negoci, local gastronòmic sigui per humans i acompanyants animals. La persona que ha fet el comentari negatiu a les xarxes ha dit, literalment, les següents paraules: 'Deixen entrar a gossos dins el local, un fàstic. Podrien informar'.

La resposta del propietari del bar ha estat clara i contundent: 'Hola Xavier, passem a informar-lo, deixem i deixarem entrar a gossos a tots els nostres locals, ja que la seva visita és més agradable que la de persones com vostè, per fàstic el que dona el seu comentari. Gràcies'.

El local és de Valladolid, concretament de Laguna de Duero i té més de 1.800 ressenyes i 4,5 estrelles de mitjana. La seva resposta s'ha fet viral a les xarxes socials. Google My Business serveix per facilitar informació al client envers el seu local: horaris, carta, imatges, geolocalització, extres i exclusions. En el cas d'aquest local en particular, Bambino Café Bar, no hi havia cap informació envers que hi havia accés obert per a gossos.

Fa un parell de mesos que hi va haver una altra queixa envers el tema de l'entrada de les mascotes al local, la qual també va tenir una resposta molt contundent per part del propietari del local: 'Preferim no respondre, la nostra postura va quedar força clara i la vostra educació també'.