JxCat i el PSOE han arribat a un principi d'acord per a la presidència de la Mesa del Congrés, a falta d'acabar de tancar un punt. El partit de Jordi Turull ha celebrat una executiva per fixar el sentit de vot en el temps de descompte, ja que la sessió constitutiva de la cambra baixa comença a les 10 del matí. Entre els acords hi ha l'ús del català al Congrés, la reobertura de la comissió d'investigació sobre les "clavegueres de l'Estat" i la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A.

D'altra banda, ERC també ha anuncita que ha arribat a un acord amb el PSOE per recolzar als candidats del PSOE. "Aquest acord conté les tres condicions que ERC havia plantejat com a imprescindibles per a atorgar els seus vots", ha dit el portaveu de la formació en el Congrés, Gabriel Rufián. La primera d'elles és "garantir l'ús del català i d'altres llengües oficials en sessions plenàries", després activar una comissió sobre l'ús de Pegasus i, finalment, continuar amb la desjudicialització del conflicte català.