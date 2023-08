Aquest passat dilluns, 14 d'agost, va morir un home de 56 anys quan estava pilotant un avió de Latam Airlines, direcció Santiago de Xile. El pilot havia d'anar des de Miami fins a Santiago de Xile, però al cap d'una hora de l'inici del vol va començar a trobar-se malament i va patir un infart que el va fer morir. En l'avió hi havia 271 passatgers, els quals van viure una experiència molt traumàtica per la situació.

Iván Andaur era un pilot experimentat, ja que portava 25 anys treballant com a pilot

Quan la tripulació es va adonar del problema del pilot, va demanar als passatgers si hi havia algun metge o infermera a l'avió, immediatament quatre persones es van aixecar i van anar directament a la cabina del pilot per intentar salvar-li la vida, però l'avió no tenia el material adient per intentar fer-li una reanimació. En veure que la cosa no anava bé, el copilot va avisar a la torre de control per tal de poder realitzar un aterratge d'emergència i així poder intentar salvar la vida al pilot de l'avió. L'aterratge es va fer a Panamà, allà estava esperant un equip mèdic per atendre'l, però ja no hi havia res a fer.

Els passatgers mèdics: dues infermeres i dos metges van intentar reanimar-lo durant una hora abans de l'aterratge, però l'aturada cardiorespiratòria sense material tècnic per a reanimar-lo va fer impossible salvar-lo. L'equip mèdic i passatgers que va atendre a Iván Andaur en l'avió van denunciar que la companyia Latam Airlines havia de millorar el protocol en cas d'emergències. Aquest home ha mort i potser amb el material necessari i canviant el protocol, Iván hauria continuat viu.

La companyia d'avions va contestar ràpidament dient que ells tenen un bon protocol de seguretat i que van fer tot el que calia per intentar salvar la vida al pilot, ara mort.