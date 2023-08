L’expresident dels Estats Units Donald Trump té previst entregar-se a la presó del comtat de Fulton, a Geòrgia, dijous o divendres de la setmana vinent, després de ser acusat dilluns passat d’orquestrar tot un entramat per subvertir els resultats de les eleccions del 2020 en aquest estat, segons fonts de la CNN.

Segons ha pogut saber l’esmentada cadena a través d’un alt funcionari policial, Trump s’entregarà a les autoritats en la data límit donada per la fiscal del comtat de Fulton, Fani Willis, que va fixar com a últim dia el 25 d’agost, després de donar-se a conèixer els més de 40 càrrecs de què ha sigut acusat l’expresident.

La rendició de Trump a Geòrgia arriba la mateixa setmana en què se celebra el primer debat republicà de la carrera presidencial del 2024. No obstant, el magnat ja ha avançat que no té intenció d’assistir-hi, si bé podria canviar d’opinió, i en comptes de fer-ho anirà al programa de l’antic presentador de Fox News Tucker Carlson, les entrevistes del qual registren fins a 100 milions de visites.

Trump no només ha de fer front a les acusacions d’intentar manipular els resultats de les últimes presidencials, sinó a gairebé cent càrrecs repartits en un total de quatre casos. En el cas de Geòrgia és assenyalat com a cap d’una «organització criminal» per anul·lar la seva derrota electoral del 2020.

Entre els altres 18 acusats hi ha inclòs qui va ser el seu cap de gabinet, Mark Meadows, i qui era el seu advocat, l’exalcalde de Nova York Rudy Giuliani.