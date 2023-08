El jove canadenc de només 8 anys, Derek Jr., té una marca de naixement al pit bastant gran, la qual va amagar per vergonya o per evitar comentaris nocius per part dels seus companys a l'escola o a altres indrets. El nen va rebre assetjament escolar i la seva marca de naixement hi tenia molt a veure. Després de l'assetjament escolar continuat, Derek Jr. va decidir no treure's més la samarreta a cap lloc públic. El pare de la criatura, en veure aquesta situació de malestar va decidir fer-se un tatuatge idèntic per demostrar-li que no passa absolutament res.

Derek Prue va estar 30 hores per fer-se el tatuatge al pit i a les costelles Aquestes zones on es va tatuar són zones molt doloroses i van haver d'anestesiar-li les zones en diverses ocasions, ja que el dolor era molt intens; però, tot i això, va decidir fer-s'ho, sense que el fill sabés res. L'home va haver de fer 9 sessions a 'Juicy Quill Tattoo', Canadà. El nen de 8 anys va descobrir el tatuatge un dia quan el pare el va portar a la piscina. El moment va ser màgic, especial i molt emotiu. Derek Prue va treure's la samarreta, mentre el seu fill, encara no se l'havia tret. En veure el tatuatge del pare, el nen va decidir treure's la seva i gaudir d'una jornada fresca, engrescadora i molt emotiva amb el seu pare. Per què després no diguin que l'amor no mou muntanyes.