La llibertat és un dels drets fonamentals que més prioritzem perquè sense ell, no podríem dir o fer al nostre capritx, sempre que no perjudiquem a ningú de forma directa. Aquest dret i els seus matisos poden agafar-se amb pinces perquè jo puc dir o vestir com vulgui, però potser a tu, et molesta veure o escoltar depèn què. Així doncs, la llibertat és molt subjectiva. Tot i que, gràcies a les normatives podem regularitzar certs comportaments. Aquest ha estat el cas de la influencer Kine-Chan, a la qual se li ha denegat l'embarcament a l'aeroport per anar vestida d'una manera molt particular: en biquini.

La influencer brasilera Kine-Chan de 21 anys, té 630.000 seguidors a Instagram i les seves publicacions tenen una temàtica eròtica barrejada amb el món del manga/anime. Tant és la seva posada en escena, que va decidir agafar un vol a l'aeroport de Navegantes de Brasil, amb un look molt sofisticat, però no per anar amb avió, sinó per anar a la platja.

La jove va aparèixer amb un biquini negre, una perruca turquesa i unes sandàlies negres, a l'aeroport i el personal a l'hora d'embarcar li va denegar l'accés per portar un look inapropiat per agafar un vol. La influencer es vesteix amb l'estil 'cosplay', un estil on cada persona es disfressa d'algun personatge que admira.

La jove ha denunciat aquest fet a les seves xarxes socials i les respostes han estat múltiples, des de persones que li han donat suport, fent comentaris envers la llibertat d'expressió, la qual no se li ha respectat, fins a persones que li han dit que aquesta vestimenta no era apropiada per agafar un vol. Si s'hagués tapat una miqueta no hauria tingut cap problema i que és normal el que li ha passat. Així doncs, com s'ho haurà pres la brasilera? Quins consells seguirà per a la següent?