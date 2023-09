L'eurodiputat de Junts Carles Puigdemont i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, s'han reunit aquest dilluns durant tres hores a una sala del Parlament Europeu a Brussel·les per abordar la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez. En acabar la trobada, ambdues parts han emès un comunicat conjunt en què apunten que la trobada ha permès establir una "relació normalitzada i estable" entre partits i en el qual coincideixen en "explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític" entre Catalunya i l'Estat. A la sortida de la reunió, Díaz s'ha mostrat optimista sobre les possibilitats d'investir Sánchez i convençuda que hi haurà més trobades amb Junts.

La trobada que hem fet aquest migdia amb @Yolanda_Diaz_ , @Jaumeasens i @toni_comin és part de la normalitat democràtica a la Unió Europea. Dialogar i mantenir relacions polítiques entre formacions de diferents ideologies no hauria de ser cap sorpresa, ni cap excepcionalitat. pic.twitter.com/zTDoTgzGgB — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 4 de septiembre de 2023 El comunicat apunta que la trobada s'ha desenvolupat "amb normalitat i en un to cordial" i que ha estat "fructífera". "Compartim la profunda convicció que la política s'ha de fer des del diàleg i els principis democràtics. En aquest sentit, estem d'acord en explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític", diu el text, que remarca que "la democràcia consisteix en el diàleg entre posicions diferents". La reunió entre Puigdemont i Díaz ha començat a les 12.00 hores a una sala del Parlament Europeu. També hi han participat l'eurodiputat de Junts Toni Comín i l'expresident d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, designat negociador de Sumar amb Junts. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona