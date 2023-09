«Últimament són molt putes totes». «Cal partir-los les calces». Aquests són alguns missatges de whatsapp enviats al xat d’un multitudinari grup d’alumnes de Magisteri de la Universitat de La Rioja. Segons revela la cadena SER a La Rioja, gairebé dos-cents alumnes del grau d’Educació Primària participen en aquestes converses masclistes, denigrants, absurdes i inundades de faltes d’ortografia.

Es tracta d’un grup que presumiblement funciona per organitzar les novatades (sancionades per llei) del nou curs i que està servint perquè alumnes homes enviïn imatges de les seves companyes, obtingudes de xarxes socials, per valorar-ne el físic, segons l’emissora.

Els comentaris s’acarnissen amb les alumnes noves amb expressions com: «¿Però quines nenes estan entrant?, «espero que ‘buenorras’», «és un puto formatget de cabra de mil dimonis», «una altra que està com un puto formatge babybel». Comentaris que es van sumant a mesura que els estudiants de magisteri envien més imatges. «‘Vaya jodida manteca’», «mira com està la de l’esquerra».

Fins i tot algun alumne s’atreveix a suggerir que hi contactarà, al que rep ànims masclistes del tipus: «fa pinta de fàcil» o «cal partir-li les calces». Els comentaris van pujant d’intensitat i un altre dels estudiants contesta al que es referia a la roba interior amb un «quan quedi amb [...] no les portarà, que últimament són totes molt putes». La xerrada avança a una rivalitat per qui tindrà una hipotètica trobada sexual amb l’alumna i els comentaris apunten cap a «no soc egoista» o «li donem l’assistència».

Segons la informació publicada, ningú en el grup rebutja els missatges, més enllà d’una alumna que comenta «feu fàstic», seguit de moltes rialles, a la qual cosa un dels autors dels comentaris respon ràpidament: «ja hi som». La resta de comentaris es limiten a ‘fer bromes’ del tipus: «la tens ‘pina’?»,«ja està amb la polla fora».

La Universitat de La Rioja condemna de manera rotunda els comentaris masclistes i sexistes fets en el xat dels estudiants de Magisteri del campus públic. «Estem indignats. Des de la Universitat de La Rioja condemnem absolutament el contingut d’aquest xat, que no coneixíem», afirma la vicerectora d’estudiants de la Universitat, Marian Martínez.