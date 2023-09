Un creuer amb 206 persones a bord, entre passatgers i tripulació, va encallar dilluns en una badia del Parc Nacional del Nord-est de Groenlàndia, segons ha informat avui el Comando Àrtic de les forces armades de Dinamarca (JAC ).

L'Ocean Explorer ha quedat atorat després d'un accident a la badia d'Alpefjord i "no és capaç d'alliberar-se per si mateix immediatament", ha informat el JAC en un comunicat.

L'embarcació més propera capaç d'acudir en ajuda del creuer era dilluns a una distància d'aproximadament 1.200 milles nàutiques, cosa que implica que com aviat arribarà a la zona divendres al matí, si les condicions meteorològiques són favorables.

Segons informacions preliminars, ningú no va resultar ferit en el xoc que va produir l'encallament i pel que sembla l'embarcació tampoc no ha patit danys que puguin suposar un risc per al medi ambient.

"Un creuer en dificultats al Parc Nacional és evidentment preocupant. L'ajuda més propera és lluny, les nostres unitats són lluny i el temps pot ser molt desfavorable", va declarar el cap d'operacions del JAC, Brian Jensen.

"No obstant, no veiem un risc agut per a la vida humana ni per al medi ambient, cosa que resulta tranquil·litzadora", ha afegit.

Jensen ha explicat que, a més d'enviar a un vaixell de rescat, el JAC enviarà com més aviat millor un dron per obtenir imatges que ajudin a avaluar la situació, i s'està coordinant amb altres forces com la guàrdia costanera islandesa.

El Parc Nacional del Nord-est de Groenlàndia ocupa gairebé la meitat de la superfície de l'illa pertanyent al Regne de Dinamarca i és el més gran, així com el més septentrional del món.