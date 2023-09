Els reptes de TikTok ja s'han emportat més d'una vida per davant. La moda de ser viral i famós ha portat ja diverses morts en pocs anys. L'arribada de les xarxes socials, la velocitat constant i voler ser més que ningú o aparentar ser-ho per aconseguir una millor autoestima o fins i tot, guanyar diners com a influencer per fer pràctiques de tota mena... La veritat és que la xarxa de vídeos més famosa de tots els temps està provocant un munt de problemes a la societat, arribant fins i tot, a la mort de joves i no tan joves. Aquest ha estat el cas de Harris, un nen de 14 anys que ha perdut la vida per ingerir un 'snack' no apte per infants i joves.

Els pares del jove Harris han demanat que el producte es retiri del mercat A molts ens agrada o no, el picant. Hi ha qui l'adora i hi ha qui l'odia, ja que el paladar et pot fer sentir multitud de sensacions després de menjar quelcom picant. Doncs això ha estat el que ha matat al jove Harris Wolobah, un nen de només 14 anys que va ingerir una patata anomenada 'Paqui One Chip Challenge'. Una àvia es viralitza a TikTok qualificant els seus ex: «Era el més sexi, però es va morir» Els fabricants del producte van crear, ja fa uns anys, un repte viral a TikTok sobre el seu aperitiu, el qual, és molt senzill de fer però molt nociu i fins i tot, sembla, que pot arribar a ser mortal, en alguns casos. El repte consisteix a menjar-se una patata de les seves i esperar el màxim de temps possible en beure aigua. Sean Evans takes on the 2021 #OneChipChallenge with Sasha Banks. Think they can handle the heat? 🔥 🦂 🥵 pic.twitter.com/LnbS33WGsb — Paqui Chips (@paquichips) September 1, 2021 La composició de la patata Blat de moro i dos xilis, els més picants del món, el Carolina Reaper i el Naga Viper Pepper. Què li va passar a Harris El jove de 14 anys estava a l'institut i va decidir fer el repte de 'Paqui One Chip Challenge'. Harris es va menjar la patata i va esperar el major temps possible abans de beure aigua. Just després d'acabar el repte, Harris es va desmaiar. Una estona després va tornar a recobrar la consciència i la mare se'l va endur a casa, allà va tornar a perdre la consciència. Llavors van decidir dur-lo a un centre mèdic d'urgències amb ambulància, però no va servir de res, ja que el jove, va morir en el mateix centre hospitalari. Encara no s'ha determinat si la mort del jove ha estat a conseqüència de la patata, però el que sí que s'està fent, de moment, és retirar el producte del mercat per tal d'evitar nous problemes o ensurts. L'autòpsia del jove revelarà si la patata 'Paqui One Chip Challenge' ha estat la causant de la seva mort. pic.twitter.com/zQqfVwgTGD — Paqui Chips (@paquichips) September 7, 2023 De totes maneres i després del cas de Harris, l'empresa de patates amb forma de taüt, ha decidit fer un comunicat a les seves xarxes socials donant uns consells i unes recomanacions a l'hora de prendre els seus 'snacks': només els poden consumir adults, desaconsellant que ho facin embarassades, al·lèrgics, persones amb patologies prèvies que coneguin o sensibles al picant. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona