Dos joves van actuar sense compassió quan van atropellar per pur divertiment un ciclista amb un cotxe que havien robat poc abans a la ciutat nord-americana de Las Vegas el passat 14 d'agost. El que resulta xocant és que van ser els mateixos nois els qui van difondre l'escena com si fos un simpàtic vídeo viral, d'aquells que sovint es pengen a les xarxes socials només per diversió. Tampoc no van socórrer la víctima, de 64 anys, que va acabar perdent la vida a causa de les seves ferides.

Tot va començar quan els menors van robar el cotxe a Las Vegas, un Hyundai Elantra. Els adolescents tenien la intenció de gravar amb el mòbil la seva petita aventura per després penjar-la a les seves xarxes socials. Va ser llavors quan el conductor, de 17 anys, i el seu acompanyant es van trobar amb un ciclista, vestit de roig, que circulava per la mateixa via i pel carril bici. I no es van pensar gens. En el vídeo se'ls escolta dir: «Preparats?» i «Sí, dóna-li al cul». Un segon després, van impactar per darrere l'home, que va sortir disparat de la seva bicicleta cap al parabrisa del cotxe. Tot a plena llum del dia, prop de Tenaya Way i Centennial Parkway, al nord-oest de la capital de Nevada.

Immòbil al terra

Com es pot veure en les imatges, els agressors celebraven la seva gesta sense ni tan sols reduir la velocitat per auxiliar la víctima. Desgraciadament, l'home, que va quedar immòbil a terra, no va sobreviure a un cop tan devastador i va morir poc després a causa de les seves greus ferides al Centre Mèdic Universitari. Els familiars d'Andreas Probst, un ex-cap de policia casat i amb dos fills, van explicar que cada matí sortia a fer exercici amb la seva bicicleta.

La seva filla va explicar al diari Las Vegas Review Journal que aquell dia va rebre una alerta al mòbil que el seu pare havia patit una caiguda i va sortir immediatament a buscar-lo. «Estar a prop d'ell era com estar al costat d'un raig de sol. Ell sempre estava rient, sempre somrient, oferint suport, consells de vida i consells professionals», va mencionar un altre dels seus fills al citat diari.

Després de la difusió del vídeo enregistrat pel copilot, que ha impactat l'estat de Nevada per la fredor dels menors, el conductor, que va ser detingut després de fugir de l'escena dels fets, serà acusat d'assassinat. I no és l'únic cas: a Califòrnia han detingut aquesta setmana un altre adolescent per atropellar intencionadament tres ciclistes. Un d'aquests també va morir.