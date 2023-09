L'afany de Pedro Sánchez d'aconseguir una nova investidura, encara que sigui a costa d'amnistiar els delictes vinculats als fets del 'procés' amb Junts , ha portat els socialistes a afrontar les negociacions amb absoluta discreció. Pensaven que només així es podia arribar a un acord. La fórmula va ser efectiva per aconseguir el suport a Francina Armengol com a presidenta del Congrés. Però ha començat a fallar quan, al debat públic sobre una llei d'amnistia, només es coneixen les exigències de Carles Puigdemont, que a més, no renuncia a un nou desafiament a l'Estat, i no se sap res de les condicions que posa el PSOE .

De l'alleujament inicial de la Moncloa perquè, en la seva compareixença a Brussel·les per establir les bases de les converses, no posava el referèndum per davant, s'ha passat a la convicció que no pot calar la idea que estan disposats a un acord a qualsevol preu. Des del Govern s'ha començat aquests dies a matisar que Puigdemont seguia en posicions "inassumibles" i "de màxims" . Però l'equip del president ha esperat fins aquest cap de setmana per traslladar de manera pública la dificultat de poder acordar res amb l'expresident fugat, sense una renúncia a la unilateralitat.

S'ha expressat a través de diferents articles periodístics aquest diumenge i unes declaracions del primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, dissabte, que es van amanir amb una entrevista ahir a La Vanguardia de la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, que manava un missatge molt explícit. Díaz apuntava a un "acord polític i social" que culminaria amb una "llei orgànica", en què "no hi cap la unilateralitat".

De manera molt clara Díaz posava veu al que opinen Ferraz ia la Moncloa, encara que els socialistes han intentat ser més discrets, i també al pensament d'una part del sobiranisme que no vol fer malbé aquesta oportunitat. El Govern canvia així de tàctica i opta per transmetre que no s'empassa amb tot, després de deixar que el seu propi silenci, sobretot del bloc socialista, hagi donat pàbul a tota mena de consideracions, jurídiques i polítiques, sobre l'amnistia.

Només 24 hores abans, el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, una mica més críptic, va fer unes declaracions en què va subratllar que el mandat de les urnes a les eleccions del 23J va ser "convivència i concòrdia" i va dir que és " temps de treball pacient i discret" i de "respectar sempre i en tot moment el marc de la Constitució". Fa falta una "valentia coherent" , ha assenyalat, en referència al fet que Puigdemont ha d'abandonar part dels seus postulats per facilitar un pacte.

Puigdemont, també atrapat

La sensació que transmet la Moncloa és que tenen perfectament delimitat què cal fer i fins on arribar amb l'amnistia, però necessiten que Junts avanci fins al punt d'acord que Sánchez no pot traspassar. Ningú està pensat en una repetició electoral, perquè esperen que Puigdemont es mogui, encara que òbviament no poden descartar que passi. La maquinària de l?equip del president està bolcada a aconseguir un pacte amb Junts. I encara que es va posar molta distància a la trobada pública que Yolanda Díaz va mantenir amb l'expresident, la vicepresidenta segona no sembla aliena a tots aquests moviments.

Al nucli dur de l'Executiu s'ha imposat la idea que la possibilitat d'una amnistia s'està donant tan segura a Catalunya que l'expresident no es podrà oposar ni posar condicions impossibles. Perquè el futur judicial de molts càrrecs, a qui es lliuraria de la conseqüència penal dels delictes comesos durant el 'procés', en pot dependre exclusivament. I perquè el ressorgir polític de Junts està lligat també a la influència que en aquests moments té a la política nacional. No només la investidura penja dels seus set diputats, també la resta de votacions que es produeixin al Congrés. En definitiva, que no consideren factible que Puigdemont deixi passar aquesta conjuntura i doni opcions que amb unes noves eleccions sí que es produeixi la suma de PP i Vox.

Durant aquest mes, asseguren fonts del Govern, "s'estan mantenint contactes" i la idea és que quan fracassi la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, es pugui celebrar la de Pedro Sánchez com més aviat millor i que el president en funcions tingui en aquest moment molt camí avançat. Però la negociació ha entrat al punt pantanós de la falta de gestos de Puigdemont i la seva insistència a mantenir que Junts no renuncia a la via unilateral, que està dificultant els avenços.

La prova que el camí no és fàcil la va subministrar el mateix expresident fugit que, aquest diumenge a través de les xarxes socials, va recordar que no són els independentistes els que necessiten "suports per anar a la investidura". "Penso que algú es confon", va destacar arran de les manifestacions de Díaz. “A veure si ens entenem: les condicions no les posa qui et demana ajuda”.