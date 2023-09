L'associació contra l'Assetjament Escolar de Càceres (ACOES), ha denunciat un presumpte cas d'agressió sexual a una nena en un col·legi públic de Montijo, a Badajoz, per part de tres companys de la seva mateixa classe. Tant la nena com els seus presumptes agressors tenen sis anys. Dos dels menors ja han començat el curs escolar en un altre centre, mentre que un tercer continua compartint col·legi amb la víctima.

En declaracions a Europa Press Televisión, la presidenta de l'associació, Maribel Méndez, ha explicat que els fets van succeir durant el passat curs però "van ser descoberts" el 9 de juliol quan la nena, ja de vacances, "confessa a la seva mare" que "és el dia més feliç de la seva vida". És llavors quan la seva mare "comença a preguntar-li" i la petita "va explicar tot el viscut". "En el moment en què la seva mare sent que la portaven a les guarides, es volia morir", ha subratllat Méndez.

Durant l'hora del pati "s'acarnissaven" amb la nena

"A l'hora del pati, els tres companys l'agafaven dels braços i cames i l'arrossegaven fins a aquests caus, unes tanques en els quals la posaven darrere. Llavors, li baixaven la roba interior i li feien refregar-se les seves parts íntimes amb una pedra i terra del pati", ha explicat la presidenta de l'associació, visiblement afectada. Ha assegurat que la nena "demanava si us plau que paressin", perquè la petita "no podia més amb el dolor". "La menor entrava de l'esbarjo despentinada, li arrencaven flocs de pèl". Amb aquesta nena "es van acarnissar", ha afegit.

De fet, durant el curs, la tutora es va posar en contacte amb els pares perquè tots van percebre un "canvi brusc" en el caràcter de la menor i, segons ha denunciat ACOES, des del col·legi li van dir que "no podia ser valorada".

La Fiscalia arxiva el cas

Després de conèixer aquests fets, l'endemà, els pares van anar al col·legi a informar dels fets. Segons ACOES, el director "va demanar que no denunciessin, que el cas el solucionarien des del col·legi". Però els pares "molt preocupats" interposaran una denúncia a la Comissaria de la Guàrdia Civil de Montijo. La Fiscalia de Menors es va fer càrrec del cas i va arxivar la denúncia "perquè els tres agressors tenen menys de 13 anys i per això, són inimputables".

Es tracta de tres nens de la mateixa classe de la víctima, de sis anys d'edat i, segons han informat Maribel, un dels pares "hauria reconegut els fets", i "no s'ha sorprès perquè veu al seu fill molt líder", ha assegurat sorpresa.

Dos dels tres presumptes agressors han estat canviats de centre. Des de l'Associació contra l'Assetjament Escolar han reclamat que el tercer menor "sigui expulsat pel decret 50/2007, que així ho contempla".

"Víctima i agressor continuen a la mateixa escol·la"

Juan Carlos Caro és un altre dels integrants dACOES, que ha assegurat que la nena es troba en "tractament psicològic" perquè té expressions de "que no vol viure", i han activat el 'protocol antisuïcidi'. Caro ha reclamat més personal en els col·legis per vigilar els menors durant l'hora del pati, perquè "que passi això perquè no hi ha personal vigilant, és decebedor". Així com més seguretat en els centres públics perquè "són coses brutals", ha conclòs.

Des del començament d'aquest nou curs, ha relatat, que en aquest col·legi de Montijo han activat un protocol perquè "víctima i agressor no coincideixin". "Actualment, la nena entra per per una porta diferent que el seu agressor, tot i que continuava anant al bany sense vigilància, fins la setmana passada".

La Junta d'Extremadura ha activat el protocol d'assetjament

Per part seva, des de la Junta d'Extremadura s'ha activat el 'Pla d'actuació en relació contra les alteracions de la convivència per assetjament escolar en els centres educatius'. En un comunicat, la Conselleria d'Educació, Ciència i Formació Professional, ha assegurat que s'han adoptat les "mesures pertinents", tant pel centre educatiu com per la inspecció educativa de la Junta d'Extremadura.

"S'ha creat una comissió de convivència en el centre educatiu, assessorament a l'equip directiu, així com les mesures pertinents per vetllar pels drets de protecció de la infància i adolescència enfront de la violència, garantint la confidencialitat de les dades en tot moment", han conclòs des de la Conselleria.