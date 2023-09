Milers de persones han sortit aquest dissabte als carrers del centre de Londres per demanar el reingrés del Regne Unit a la Unió Europea. La manifestació, organitzada per la National Rejoin March (Marxa Nacional per la Reincorporació), ha sigut la concentració europeista més gran des d’octubre de l’any passat i ha comptat amb la participació d’activistes de la societat civil i de membres del Parlament europeu, com l’ex primer ministre belga Guy Verhofstadt. L’objectiu de la marxa ha sigut visibilitzar una tendència cada vegada més clara a les enquestes: el suport a un nou referèndum per a una possible tornada del Regne Unit al club comunitari.

Una de les últimes enquestes sobre el Brexit, publicada per YouGov a principis d’agost, mostra que un 46% dels britànics estan a favor de celebrar una nova votació d’aquí a 10 anys, davant un 36% que s’hi posiciona en contra. En cas que aquest referèndum es produís, un 49% dels enquestats assegura que votaria a favor de tornar a la UE, mentre que un 33% optaria per mantenir-s’hi fora. Unes dades que demostren el canvi d’opinió que molts britànics han tingut en els últims anys, fruit de les negociacions turbulentes i de les promeses incomplertes dels successius governs conservadors.

Procés lent

«Crec que molta gent està decebuda per una retòrica política falsa i desagradable. La veritat està començant a sortir a la llum, tot i que per desgràcia aquesta situació ja ha fet molt de mal», explica Amanda Simmons, una professora jubilada que ha assistit a la manifestació. Simmons admet no obstant que un futur reingrés al club no es produirà de manera instantània i que encara queda camí per recórrer. «El canvi portarà temps, però crec que podem acostar-nos, obtenir millors acords, treballar d’una manera més amistosa amb els nostres veïns. Serà un avenç progressiu, més que una cosa immediata», assegura.

Simon, un altre dels assistents, creu que les demostracions de força al carrer són un primer pas per aconseguir convèncer l’opinió pública. «No passarà de la nit al dia, abans han de produir-se molts canvis, però hem de tornar a ser un país europeu. Per desgràcia, molta gent encara defensa el passat imperialista del Regne Unit i creu que hauria de continuar sent així», explica. «La UE és una organització que promou millors estàndards de vida: per descomptat que ens hi alinearem. Per a mi és incomprensible que algú no vulgui formar part d’aquest moviment», afegeix.

Acostament laborista

El debat sobre un possible acostament entre Londres i Brussel·les ha anat en augment en els últims dies de la mà del líder del Partit Laborista, Keir Starmer. La seva visita al quarter general de l’Europol, en la qual va obrir la porta a un nou acord migratori amb la UE, i la seva reunió amb el president francès, Emmanuel Macron, han deixat constància de l’interès dels laboristes a renegociar alguns dels acords del Brexit en cas de guanyar les pròximes eleccions generals. Starmer, no obstant, continua avançant amb cautela en un assumpte que continua sent espinós i que pot afectar els bons resultats que projecten les enquestes per al seu partit.

«He repetit en múltiples ocasions que no hi ha espai per a una tornada a la UE, i això inclou el mercat únic i la unió duanera», ha assegurat el líder laborista aquesta setmana després de la publicació d’unes declaracions en les quals va afirmar «no voler divergir» amb Brussel·les. «Les lleis es continuaran aprovant al Parlament segons l’interès nacional, però això no significa que un Govern laborista vulgui reduir els estàndards en termes de seguretat alimentària o en els drets laborals», ha matisat.

El líder laborista és conscient que qualsevol pas en fals en aquest assumpte serà aprofitat pel Partit Conservador per mirar de treure rèdit electoral. De la qual cosa també en són conscients els detractors del Brexit. «No sabem si Starmer canviarà d’opinió en cas de guanyar les eleccions, però per ara no vol aventurar-se», explica Peter Yearsly, un assistent a la manifestació, envoltat de banderes europees i cartells amb missatges com «torneu-nos la nostra estrella» o «llibertat de moviment». Per a Yearsly, l’única manera de tornar a la UE és amb un suport majoritari de la població, però reconeix que molts votants del Brexit continuen rebutjant que fos un error. «Per desgràcia encara no és possible. Veurem més endavant».