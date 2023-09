La nova espècie es va descobrir l'any 2021, quan la van portar a un centre després de patir un atropellament. La barreja d'aquesta espècie està composta per la raça de gos domèstic i una guilla 'de les pampes'. I la pregunta és, com ho van descobrir? Van portar a l'animal al Centre de Conservació i Rehabilitació d'Animals Silvestres de la Universitat Federal de Riu Gran do Sul i allà, van veure, que, aparentment era diferent d'un gos. En aquest moment van començar a investigar.

A Rio Grande do Sul hi ha 4 espècies de cànids salvatges i van començar a descartar segons les zones en les quals es mouen, el tipus de pèl, la mida... Però això no va ser senzill perquè tres d'aquestes espècies mostraven semblances amb la nova espècie descoberta. Així doncs, van decidir analitzar genèticament l'animal trobat i el van comparar amb les espècies que tenia semblant. Aquí van trobar que la nova espècie tenia 76 cromosomes, que un gos domèstic en tenia 78 i que les 'guilles de les pampes' en tenien 74. Així doncs, estava clar que era una barreja entre ambdues espècies. Després que l'animal es recuperés, va ser traslladat al centre de conservació Mantenedouro Sao Braz. Tot i que, aquest 2023 ha mort per causes desconegudes. A vegades, les barreges poden causar problemes en diversos òrgans interns vitals i això afectar a la vida del nou ésser, provocant males formacions, les quals faran que no suporti depèn de quines situacions o creixement. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona