La tardor meteorològica ja ha fet la seva entrada. De fet, ja fa una setmana que estem en aquesta estació, i així ens ho ha fet notar la baixada de temperatures durant les dues passades setmanes. Tot i això, com és costum a Espanya, l'estiuet de Sant Miquel està disposat a fer-nos sentir la calor de l'estiu una vegada més i ens ofereix un breu respir abans que arribi el fred de l'hivern.

L'estiuet de Sant Miquel

És un fenomen meteorològic que desperta l'atenció de molts. Aquest curiós esdeveniment climàtic passa a la tardor, quan s'esperaria que les temperatures comencessin a baixar i l'ambient s'omplis dels característics colors i brises fresques de l'estació. Tot i això, l'estiuet de Sant Miquel desafia aquestes expectatives en portar-nos un breu respir de clima càlid i sec, recordant-nos els dies d'estiu pels quals haurem d'esperar poc menys d'un any per tornar a gaudir-ne.

Aquest cap de setmana s'esperen temperatures de fins a 40 graus en alguns punts de la península a causa de l'arribada de l'estiuet de Sant Miquel. Això és degut a la presència d'un anticicló que se suma a la massa d'aire saharià que abrasa gran part d'Espanya. Les temperatures continuaran pujant durant aquest cap de setmana, amb màximes de 38 graus al sud de la península.

Així mateix, s'espera que vagin baixant a mesura que avanci la setmana que ve, encara que, es desconeix quan tornarem a les temperatures pròpies d'octubre. L'Agència Estatal de Meteorologia assenyala en el comunicat que "la forta insolació i la subsidència (moviment descendent) associades a les condicions de gran estabilitat estan provocant un augment generalitzat de les temperatures, amb valors que ja estan sent superiors als normals en aquestes dates" de l'any", tanca l'AEMET al comunicat.

Girona el primer cap de setmana d'octubre

Aquest cap de setmana, la previsió meteorològica per Girona serà de temperatures altes, però no tant com a altres punts d'Espanya. Ens trobarem amb unes temperatures mínimes de 17° i unes màximes de fins a 32°; així que, serà un cap de setmana ideal per anar a la platja o per gaudir d'espais frescos dins la ciutat.

En cas que et quedis a casa, tanca les finestres i abaixa les persianes en les hores de més calor, normalment associades al migdia, entre les 12 i les 16 hores, aproximadament. Després ja pots obrir perquè comenci a córrer la brisa 'fresca' de la tardor o de l'estiuet de Sant Martí.