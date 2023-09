Res d’amnistia ni d’independentisme català. Molt de convivència i de drets socials. Així escriu Pedro Sánchez el discurs camí cap al debat de la seva investidura que acollirà el Congrés en les pròximes setmanes. El PSOE no va triar La Rinconada (Sevilla) a l’atzar i va omplir un recinte anomenat «El Abrazo» amb 3.000 persones. El partit volia insuflar «orgull socialista» als seus i exhibir un reconeixement de la militància a Pedro Sánchez perquè formi govern en un moment clau, després de la investidura fallida d’Alberto Núñez Feijóo i quan s’acceleren les negociacions amb Junts i ERC per a la formació d’un Govern que, tots els oradors de l’acte, van deixar clar que es produirà «d’aquí a un mes».

A Sánchez el partit li va donar llargues mans sense mencions a Junts i ERC, als quals el PSOE ja ha advertit que res de referèndum d’autodeterminació. El líder socialista rep l’encàrrec de prorrogar un Govern socialista a Espanya i de «frenar la ultradreta a Europa», va advertir Sánchez. La paraula més repetida va ser «convivència». El dirigent socialista va alimentar el relat de per què ha de formar Govern i va respondre amb anuncis com la promesa de reformar l’Estatut dels Treballadors perquè el Salari Mínim Interprofessional (SMI) sigui per llei un 60% del sou mitjà del país. A partir d’allà, va reprendre propostes com «fer de la vivenda la gran causa nacional i el dret constitucional», aprovar una nova llei de paritat i garantir amb 5.000 milions més a l’any la guardiola de les pensions.

«Més arguments que mai»

El president en funcions va assegurar, parafrasejant la seva intervenció a Dos Hermanas (Sevilla), on va obrir l’última campanya electoral que té «més ganes que mai, més força que mai i més arguments que mai perquè hi hagi quatre anys més d’un govern progressista». Es va defensar de les crítiques, assegurant que quan es va estar «punt de trencar Espanya» va ser «quan hi va haver un Govern de Rajoy i una Declaració Unilateral d’Independència a Catalunya». «Avui més concòrdia, més diàleg i més convivència», va considerar Sánchez, deixant clar que el PSOE no reparteix «carnets de constitucionalisme», però va participar en la seva redacció i compleix «amb la Constitució cada dia de l’any i tots i cada un dels articles». El PP, va dir, la «segresta i incompleix», al·ludint al bloqueig en la renovació del Poder Judicial.

El líder socialista va garantir «quatre anys més de convivència i de concòrdia» i va acusar Feijóo de fer servir el seu debat d’investidura fallida per «retorçar el mandat del cap de l’Estat, el debat del Congrés i la Constitució per atrinxerar-se com a líder del PP». «No podem recuperar el temps perdut en el teatret del PP, però posarem tot l’esforç perquè hi hagi una investidura real, a això ens dedicarem en cos i ànima», va deixar clar Sánchez sense esmentar absolutament res de la negociació amb l’independentisme per amarrar els vots necessaris. «Malgrat els insults, el viatge ha valgut la pena i clar que mereixerà quatre anys més», va dir.

Frenar «els atacs»

En aquest municipi sevillà (39.500 habitants), que mai ha governat el PP i on el seu alcalde, Javier Fernández, va obtenir de nou majoria absoluta el maig passat, es va registrar el nombre més gran de vots per al PSOE en les generals de juliol. El PSOE andalús continua sent la federació més nombrosa, més de 45.000 militants, malgrat que passa hores baixes i afronta una pèrdua important de poder institucional després de les últimes cites electorals. Acords com el d’una possible amnistia als processats per l’1 d’octubre del 2017 es fan més indigestos en la comunitat andalusa, on el PP agita amb rèdit la bandera del greuge contra Andalusia, de la pèrdua de drets davant privilegis per a Catalunya i el País Basc.

«No consentirem atacs al president del Govern, el blindarem», va dir la vicesecretària general del PSOE, la sevillana María Jesús Montero. El PSOE volia escenificar que el líder socialista té la benedicció de la militància per negociar la seva investidura. Sánchez va acudir a rebre un bany de masses quan el partit assumeix que venen dies «molt durs» i ataquen per rebre atacs del PP per les concessions als independentistes catalans. El PSOE insisteix que «la militància està amb el secretari general», però assumeixen que cal mantenir estretes les files i començar a fer pedagogia d’un acord que passi per una possible amnistia per a Carles Puigdemont.

A l’històric socialista andalús Luis Yáñez, el van asseure en un lloc d’honor. Ell va aixecar la veu contra Alfonso Guerra i Felipe González, «amics de l’ànima», als quals va criticar les seves crítiques a Pedro Sánchez en un moment tan delicat de negociacions per formar govern i va provocar així que la majoria de la vella guàrdia a Andalusia sortís al pas de l’expresident per tancar files amb l’actual secretari general. Montero li va donar les «gràcies» i el líder del PSOE sevillà va tenir el seu encàrrec velat, però perfectament clar per a l’expresident del Govern i el seu exvicepresident: «Ser socialista és tenir opinió diferent, ser discutit, pensar diferent, però també ser humils i ser lleials, tenir consideració i respecte al secretari general, no hi ha militants A i militants B, tots som socialistes», va avisar de manera rotunda a González i Guerra.

«¿Voleu Govern?»

El camí el va marcar amb claredat l’amfitrió, també secretari general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, que va resumir amb una sola pregunta el sentit de l’argumentari que desplegarà el partit: «¿Voleu que Pedro Sánchez continuï sent president del Govern d’Espanya?» mentre els assistents a l’acte corejaven enardits: «President, president». A Fernández li van encarregar pujar la temperatura del míting i ho va aconseguir amb èxit. «Ser socialista és ser valent», va proclamar, «cal fer-ho, no per nosaltres, cal fer-ho per Espanya, perquè Espanya és nostra també, no ens treuen ni la bandera, ni l’himne ni el sentiment», va assenyalar. «És la teva obligació generar un clima de convivència al país, generar concòrdia i convivència», va assenyalar Sánchez.

«Uns es reuneixen al barri de Salamanca per insultar i altres a La Rinconada per abraçar», va assenyalar el secretari general del PSOE andalús, Juan Espadas, que estava d’aniversari i va enviar una abraçada al diputat Óscar Puente, erigit en portaveu socialista en el debat d’investidura i que va patir l’assetjament d’un passatger quan aquest divendres viatjava a Madrid. Espadas va atacar el president andalús, Juan Manuel Moreno, per les seves crides a la consciència dels diputats socialistes «incitant a la corrupció política i cridant al transfuguisme». El PSOE va garantir el compliment de la Constitució, el respecte a la igualtat de tots els territoris d’Espanya. La paraula més repetida durant hora i mitja de míting va ser convivència.