El sacerdot polonès Tomasz torna a ser notícia, després d'enviar una carta a la premsa on diu que, els mitjans volen acabar amb l'Església difonent el cas i donant informació errònia. El passat agost, el pare Tomasz va protagonitzar un cas d'escàndol a l'Església perquè va organitzar una festa dins la residència parroquial amb altres sacerdots i en aquesta festa hi havia drogues, sexe i un professional d'aquest (un prostitut). El sacerdot organitzador, era el rector del santuari de la Verge dels Àngels de Dabrowa Górnicza (sud). Aquests fets van succeir a Cracòvia, Polònia.

El sacerdot que va contractar els serveis del prostitut, el pare Tomasz, va negar-li ajuda, després que les drogues que s'havia pres se li posessin malament.El professional del sexe va començar a sentir-se amb malestar i finalment, va perdre el coneixement. En aquell moment, els sacerdots assistents a la festa (orgia) van trucar a una ambulància, però quan va arribar no van deixar entrar als Serveis Mèdics dins el recinte. Ells mateixos van treure el cos inconscient de l'home, segons EFE i La Vanguardia.

La policia també va assistir al lloc dels fets i finalment, es va poder donar assistència mèdica a l'home inconscient

Quan es va conèixer la notícia va esdevenir un triple escàndol contra l'Església: sexe, drogues i falta de col·laboració a l'hora d'ajudar a un malalt. El pare Tomasz va ser retirat de les seves funcions, a més, va ser expulsat de la residència i ara es troba en una investigació oberta per part de l'Església. Aquesta investigació està encapçalada pel Bisbe Sosnowiec (sud).

Després de l'escàndol, el sacerdot Tomasz va escriure una carta a la premsa, culpant-los per donar informacions errònies sobre el nombre de persones que hi havia a la festa, entre altres. El sacerdot també deixa clar que, si això ho hagués fet una persona que no fos de l'Església, de segur que, no hi hauria cap problema.

El passat 29 de setembre, la premsa polonesa va reproduir les declaracions que va fer un company de Tomasz: "S'està convertint en un boc expiatori a una persona que tenia un gran problema amb la seva sexualitat i que mai hauria d'haver estat sacerdot".