El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha rebut xiulades i crits mentre arribava a la zona de la tribuna d'autoritats de la desfilada militar del 12 d'octubre, situada a la plaça de Neptú de Madrid. Una multitud de ciutadans han començat a xiular i cridar a Sánchez quan ha arribat i mentre esperava els reis Felip VI i Letícia, i la princesa d'Astúries.

Aquest any, el president ha arribat puntual a la cita, després que l'any passat va fer esperar els monarques, que van haver d'endarrerir la sortida del cotxe. Els reis han estat rebuts pel cap de l'Executiu central, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso i l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Pitidos y gritos de "¡Fuera!" a la llegada de Pedro Sánchez al desfile del 12 de Octubre #Directo https://t.co/ckRAJqTzDC pic.twitter.com/m85mN3VJgz — Europa Press (@europapress) 12 de octubre de 2023

Els reis han estat rebuts amb aplaudiments dels ciutadans congregats per veure la desfilada. No obstant això, s'han sentit crits de "que te vote Txapote" durant la salutació de Sánchez i la resta d'autoritats a Felip VI i Letícia.

Aquest any, el Ministeri de Defensa ha canviat la ubicació de la tribuna i el recorregut de la desfilada, que discorrerà pel passeig del Prado i Recoletos fins a Colón. El departament que encapçala Robles va al·ludir a canvis en el mobiliari urbà i el carril bici per justificar la modificació i va negar que el motiu "real" fos esmorteir les possibles xiulades i crits al president.

En la desfilada, hi participen més de 4.000 militars, 86 aeronaus, 142 vehicles i 210 cavalls. La parada militar s'inicia a l'altura de l'entrada principal del Jardín Botánico.

Després de rendir els honors als reis, Felip VI passa revista a les tropes. A continuació, té lloc el salt de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire (PAPEA). Aquesta és la primera ocasió en la qual una dona paracaigudista, la 'boina verda' María del Carmen Gómez Hurtado, salta amb la bandera d'Espanya.

Després, l'hissat de la bandera nacional i l'homenatge als que han donat la vida per Espanya; els segueix la Patrulla Àguila, les desfilades aèria i terrestre d'Unitats dels Exèrcits, l'Armada, la Guàrdia Civil, la Unitat Militar d'Emergències (UME), la Guàrdia Reial, les forces i cossos de seguretat de l'Estat i diversos organismes de Seguretat, Protecció Civil i Emergències. Com cada any, també desfilaran membres de la Legió, acompanyats per la mascota que anualment acapara totes les mirades. Aquest dijous, serà un segall que rep el nom de 'Pacoli'. En la desfilada aèria, hi participen un total de 86 aeronaus, 57 avions i 29 helicòpters, i en la desfilada motoritzada hi ha 142 vehicles, 33 dels quals, motos. Així mateix, desfilen 210 cavalls. A més, en la parada militar participen 4177 militars. D'ells, 291 ho fan en la desfilada aèria; 3121 en la desfilada a peu; 397 en el motoritzat; 210 a cavall i 156 participen en l'arriat de la bandera.