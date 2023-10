El ministre d'Exteriors d'Iran, Hosein Amir Abdolahian, ha advertit que "ningú pot garantir" que el conflicte no s'expandeixi a altres zones de la regió si Israel envaeix la Franja de Gaza. Així ho ha expressat el ministeri a X després de la reunió de Hosein Amir Abdolahian amb l'emir qatarià Tamim bin Hamad Al Thani, en el marc de les diverses trobades que està mantenint el titular d'Exteriors amb diversos països de la regió. El ministre ha destacat la necessitat de fer "esforços col·lectius" per part dels països islàmics per "posar fi als crims de guerra" d'Israel contra la població civil de Gaza i ha fet una crida de celebrar una sessió extraordinària de l'Organització de la Cooperació Islàmica amb ministres d'exteriors i caps d'Estat.

"Si Israel ataca els residents i la gent indefensa de Gaza, ningú pot garantir que la situació estigui sota control i que el conflicte s'expandeixi", ha afirmat el ministre iranià a la xarxa social X aquest diumenge al migdia. Mentrestant, a les 12 del migdia, hora catalana, ha finalitzat el nou termini donat per Israel a la població civil del nord de Gaza perquè abandonin la zona. Aquesta ha estat la segona ampliació dels terminis abans d'iniciar una anunciada ofensiva israeliana a la franja de Gaza. La primera va finalitzar aquest dissabte a les tres de la tarda, hora catalana. Aquest diumenge, un portaveu de l’exèrcit d’Israel ha emplaçat a primera hora a "aprofitar aquest període curt de temps" per desplaçar-se del nord de la franja de Gaza al sud, fins a Khan Yunis, per un pas segur.