L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú Ada Colau ha reclamat un alto el foc a la Franja de Gaza, on considera que s'estan perpetrant "crims contra la humanitat". Ho ha demanat en declaracions a la premsa a l'inici de la manifestació de suport a la població palestina celebrada aquest dissabte a la capital catalana. Colau ha dit que la fi dels bombardejos ha de ser la "prioritat" perquè suposen "una violació massiva de drets humans" sobre una població de dos milions de persones, un milió dels quals nens, ha recordat. "No normalitzem la barbàrie: 1.700 nens en pocs dies assassinats per les bombes de l'estat d'Israel", ha assegurat.

La líder dels comuns ha condemnat "totes les violències", també els atacs de Hamàs, però ha recordat que aquesta organització "no és la població palestina i a la barbàrie no se li respon amb barbàrie". També ha reclamat l'allbierament dels ostatges presos a Gaza i que les institucions europees facin "totes les accions possibles per aconseguir que Israel aturi el bombardeig de la Franja de Gaza". Després que la justícia l'hagi exculpada d'un presumpte delicte d'odi per haver suspès les relacions de l'Ajuntament de Barcelona amb Tel Aviv, Colau ha reivindicat la seva acció "com una demanda de la ciutadania" i ha afirmat que "és el que haurien de fer les institucions d'arreu: intentar aïllar un estat que està violant sistemàticament els drets humans". Per això ha lamentat que l'actual batlle, Jaume Collboni, hagi recuperat les relacions institucionals amb la ciutat israeliana "en el pitjor moment".