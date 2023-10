La guerra d’Israel avança i s’estén a nous fronts. La Franja de Gaza continua castigada sota bombardejos constants. En les últimes 24 hores, les bombes s’han intensificat matant almenys una cinquantena de persones durant la nit. Les xifres de morts ja superen els 4.651 gazatís en mig de la catàstrofe humanitària provocada, al seu torn, pel bloqueig total de l’enclavament. Aquest matí han pogut entrar 17 nous camions d’ajuda humanitària després que el pas fronterer de Rafah, entre Egipte i la Franja, obrís per segon dia consecutiu. A la Cisjordània ocupada, la població del camp de refugiats de Jenín s’ha despertat compungida després que l’Exèrcit israelià llancés un atac aeri contra una mesquita de matinada. Dues persones han mort a causa d’un tipus de llançament que no s’ha experimentat als territoris palestins ocupats des de la segona intifada.

Des del 7 d’octubre, almenys 90 palestins han sigut assassinats a la Cisjordània ocupada per l’Exèrcit israelià o els colons radicals. Aquest bombardeig sobre Jenín pretenia neutralitzar la resistència armada palestina que continua a l’alça als territoris ocupats. Segons l’Exèrcit israelià, l’atac a la mesquita Al Ansar ha matat diversos membres de Hamàs i el Gihad Islàmic que presumptament havien estat utilitzant l’edifici com a centre de comandament i que planejaven un atac a l’interior d’Israel. Les veus que arriben des del camp de refugiats de Jenín ho fan de manera interrompuda. «L’atmosfera aquí està a prop d’una situació de guerra», informa Mustafa Sheta, director del Teatre de la Llibertat i habitant del camp, a EL PERIÓDICO. També, durant la nit, els soldats israelians han continuat amb la seva campanya d’arrestos massiva a tots els territoris.

«Següent fase»

Mentrestant, a Gaza, els bombardejos s’han intensificat «en preparació per a la següent fase de la guerra», segons ha anunciat el contraalmirall Daniel Hagari, portaveu de l’Exèrcit israelià. Aquest ha insistit als residents de la Franja a què abandonin les seves llars per anar cap al sud. Aquest dissabte, el pas fronterer de Rafah entre l’enclavament i Egipte es va obrir temporalment per deixar entrar 20 camions amb ajuda humanitària, que resulten insuficients per als milers de ferits, uns 13.500, i malalts. Als camions que han entrat a la Franja, s’hi han tornat a incloure subministraments mèdics, però no hi ha ni menjar ni el tan necessari combustible.

L’agència de les Nacions Unides dedicada als refugiats palestins (UNRWA, per les seves sigles en anglès) ha advertit que es quedarà sense combustible en les pròximes 72 hores. «Sense combustible, no hi haurà aigua, ni hospitals ni fleques que funcionin; sense combustible, l’ajuda no arribarà a gaires civils que la necessiten desesperadament; sense combustible, no hi haurà assistència humanitària», ha afirmat el comissionat general, Philippe Lazzarini, l’organització del qual és l’actor humanitari més gran de Gaza.

A la frontera nord amb el Líban, 14 ciutats israelianes més han sigut evacuades davant l’escalada de violència amb la milícia libanesa Hezbol·là i grups palestins atacant des del país dels cedres. «Estem mirant de debilitar l’enemic israelià i fer-los saber que estem llestos», ha dit el líder adjunt del partit polític xiïta, Sheikh Naim Qassem. També ha repetit que Hezbol·là promet que Israel pagarà un alt preu cada vegada que iniciï una ofensiva terrestre a la Franja de Gaza i ha dit que el seu grup ja està «al cor de la batalla». Israel ha atacat amb drons el sud del Líban, mentre Hezbol·là dispara coets i míssils cap a «l’enemic sionista». Han anunciat la mort de sis combatents, la xifra diària més alta des que va començar la violència fa dues setmanes.