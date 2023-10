Nit interminable a Gaza. L’aviació israeliana va llançar ahir a la nit el seu correctiu més sever sobre l’enclavament amb prop d’un centenar de caces mentre unitats mecanitzades entraven a la Franja per almenys tres punts. L’operació va arribar poc després que Israel tallés tota la comunicació amb Gaza, inhabilitant el senyal telefònic i d’internet en una apagada completa que ha fet que sigui molt difícil obtenir algun detall de què està passant al territori assetjat des de fa 21 dies, quan Hamàs va posar en marxa aquesta guerra amb un atac massiu sobre el sud d’Israel. Les imatges gravades des de l’exterior de l’enclavament durant la nit van mostrar contínues flamarades de foc en una successió de bombardejos «a una escala mai vista abans», segons el corresponsal de la BBC a Gaza.

Un portaveu militar israelià ha assegurat que les seves forces haurien destruït 150 túnels dels grups armats palestins durant el bombardeig i matat els comandants de les forces «navals» i «aèries» de Hamàs. La milícia no té avions ni fragates, però sí parapents i llanxes ràpides que van ser utilitzades en les hores inicials d’aquesta guerra. Els bombardejos més intensos es van produir al nord de Gaza, concretament a Beit Lahiya, Beit Hanun i el camp de refugiats de Yabalia, segons la informació que ha aconseguit sortir de la Franja. En paral·lel, es van registrar combats amb la infanteria i les unitats mecanitzades israelianes a l’altura d’Al Bureij, en el centre de Gaza, i Khan Yunis, al sud, la mateixa zona on es refugien més d’un milió de palestins forçats a abandonar el nord de l’enclavament.

El caos és la norma a aquestes hores. L’apagada de les comunicacions està impedint la coordinació de les agències de l’ONU sobre el terreny, així com les ambulàncies i el personal sanitari, que s’estaria limitant a seguir el soroll de les explosions per mirar de localitzar els morts i ferits. Abans d’aquest atac, la xifra de morts superava els 7.300, als quals cal afegir 19.000 ferits. «Hi ha pànic per tot arreu, fins i tot aquí a Khan Yunis, on hi va haver menys bombardejos, a mesura que la gent mira de contactar amb els seus familiars en altres zones per saber si són vius, però els telèfons han sigut tallats», ha escrit el corresponsal de la BBC, Rushdi Abualouf.

El director de l’Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que els serveis sanitaris no poden operar en aquestes condicions. «L’apagada està fent impossible arribar fins als ferits», ha dit Tedros a la xarxa social X. «L’evacuació de pacients no és possible sota aquestes circumstàncies, ni tampoc trobar refugis segurs».

L’exèrcit israelià ha confirmat que la infanteria –acompanyada de vehicles cuirassats, enginyers i forces d’artilleria– continua operant dins de Gaza en aquestes primeres hores del matí de dissabte. Daniel Hagari també ha dit que, de moment, no hi hauria baixes entre els militars israelians.