El PDeCAT ha decidit posar fi a la seva activitat política. Així ho ha anunciat el president del partit, David Bonvehí, en una carta oberta a la militància d'aquest dissabte, on explica que ha estat el congrés de la formació qui ha decidit per una àmplia majoria de posar un punt i final com a Partit Demòcrata" i en conseqüència "deixar aturada i no continuar" l'activitat política. Segons Bonvehí, la decisió és fruit de la valoració que el partit ha fet de l'actual moment polític, de la seva trajectòria i dels darrers resultats electorals, en què no van obtenir cap diputat al Congrés. El PDeCAT tampoc té representació al Parlament i únicament conserva alguns regidors.