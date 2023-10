La policia ha trobat el cadàver de Robert R. Card, l'autor del tiroteig massiu que dimecres va causar 18 morts i 13 ferits a Lewiston, a l'estat de Maine, al nord de la costa est dels Estats Units. Les autoritats han confirmat que el principal sospitós de la matança s'ha suïcidat. L'home, de 40 anys, exmilitar, va obrir foc en un restaurant i una pista de bitlles amb un fusell d’assalt automàtic. Havia estat ingressat per problemes psiquiàtrics i va deixar una nota a casa seva on deia que no el trobarien amb vida. Des de dimecres, que es va cometre l'atac mortal, se'l buscava intensament i la població estava confinada.

La policia de l'estat de Maine i agents de l'FBI han trobat el cos de Card amb un tret al cap, en una zona boscosa a prop del riu Androscoggin on va abandonar el seu cotxe i a 10 minuts d'on van passar els fets. El vehicle del sospitós, un totterreny blanc, es va localitzar el mateix dia de la matança molt a prop d'un embarcador.