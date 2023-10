Milers de persones han entrat en diversos magatzems i centres de distribució d’ajuda humanitària de l’ONU a Gaza i s’han endut farina i altres aliments bàsics de supervivència, així com productes sanitaris i d’higiene, segons ha informat aquest dissabte l’UNRWA, l’agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins. “La gent està espantada, frustrada i desesperada”, ha assegurat el director de l’UNRWA a la Franja de Gaza, Thomas White, en un comunicat. Per això, l’ONU alerta que l’actual sistema d’entrada d’ajuda humanitària des d’Egipte, que només ha permès fins ara l’arribada de 80 camions, no funciona, i exigeix un subministrament “continuat” de recursos per atendre la catàstrofe humanitària.

“Hi ha molt pocs camions, inspeccions estrictes, subministraments que no s’adeqüen a les necessitats de l’UNRWA i altres organitzacions humanitàries, i una prohibició a l’entrada de combustible. Són els ingredients d’una recepta destinada al fracàs”, ha afirmat White. “Demanem una entrada regular i continuada de recursos humanitaris a la Gaza per respondre a les necessitats, especialment veient com creient les tensions i les frustracions”, ha exigit. De fet, White ha admès que és “un senyal preocupant” veure que es trenca la pau social als carrers. Tornen les comunicacions i els avisos de marxar al sud Per ara, i segons informa l’ONU, s’han pogut restablir part de les comunicacions telefòniques i d’Internet a la Gaza, que es van tallar divendres coincidint amb una nova ofensiva d’atacs per part d’Israel. Aquest diumenge, l’exèrcit d’Israel ha tornat a exigir als palestins de la Franja de Gaza que marxin cap al sud, després que durant el cap de setmana s’alertés que Gaza esdevé “un camp de batalla”. En un comunicat, l’exèrcit insisteix que la gent s’ha de desplaçar cap al sud per la seva seguretat i que avui s’ampliaran els recursos humanitaris en aquella zona. L’ONU alerta que “el desplaçament massiu” de palestins del nord cap al sud de la Franja ha suposat situar aquesta zona sota una “enorme pressió”. “Hi ha famílies que tenen fins a 50 persones refugiades en una sola casa”, informa l’agència de les Nacions Unides. “Els subministraments al mercat s’acaben, mentre l’ajuda humanitària que entra a Gaza en camions des d’Egipte és insuficient”, ha insistit White. “Les necessitats de la comunitat són immenses, només per pura supervivència”, ha afegit. Mentrestant, en un discurs dissabte, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va alertar que la guerra entrava a partir d'ara en una "segona fase". Durant la matinada de diumenge, l'exèrcit hebreu ha informat que ha atac 450 objectius a la Franja. Els tancs israelians són dins de Gaza, tot i que no hi ha hagut una invasió a gran escala com s'anticipava inicialment.