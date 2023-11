El Ministeri de Sanitat finança des d'avui, a tota Espanya, Leqvio (inclisirán), una teràpia per a reduir el colesterol dolent basada en dues vacunes a l'any d'ARN missatger. Arran de la pandèmia, la població mundial es va familiaritzar amb les vacunes d'ARN missatger, perquè les de Pfizer i Moderna (que van resultar ser les més efectives) estaven desenvolupades amb aquesta revolucionària tecnologia. L'últim premi Nobel de Medicina va ser precisament per als científics Katalín Karikó i Drew Weissman, per les seves recerques que van portar a les vacunes de la Covid-19 basades en ARN missatger.

"Inclisirán és un tractament innovador començant amb el mateix mecanisme d'acció, ja que serà la primera vegada que s'utilitzin teràpies amb ARN en la prevenció cardiovascular, permetent-nos un abordatge nou dels nostres pacients amb malaltia cardiovascular", va assenyalar Rosa Fernández Olmo, presidenta de l'Associació de Risc Vascular i Rehabilitació Cardíaca de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). Leqvio, desenvolupada per Novartis, redueix el colesterol unit a lipoproteïnes de baixa densitat (c-LDL, el dolent) amb dues dosis a l'any. Segons aquesta metgessa, la posologia d'aquesta teràpia representa "una revolució", ja que té "potencial" per convertir-se en "aliada" d'aquells pacients que han patit prèviament "un esdeveniment". Segons els metges, Leqvio proporciona una reducció eficaç i sostinguda del colesterol unit a lipoproteïnes de baixa densitat de fins a un 54% en els pacients més greus. Què és el colesterol? El colesterol és una substància similar al greix que es troba en totes les cèl·lules del cos i que és necessària per a fabricar hormones, entre altres funcions. Existeixen el colesterol bo (HDL) i el colesterol dolent (LDL), com el que ara tracta aquest nou medicament. Segons les dades de la Fundació Espanyola del Cor (FEC), més de la meitat de la població adulta a Espanya (50,5%) té uns nivells de colesterol poc recomanables. I el més preocupant és que una immensa majoria (46,4%), desconeix que té hipercolesterolèmia. El tractament per al colesterol alt inclou un canvi d'estil de vida (alimentació sana, hàbits saludables, pes correcte, exercici físic) però, quan cap d'aquestes mesures funciona, és necessari recórrer a la medicació, com ara a Leqvio. Què és l'ECVA? La malaltia cardiovascular ateroescleròtica (ECVA) consisteix en l'acumulació de lípids al llarg del temps, principalment colesterol LDL, en el revestiment intern de les artèries. La ruptura inesperada de la placa ateroescleròtica pot causar un esdeveniment cardiovascular ateroescleròtic, com un infart o ictus. L'ECVA representa dos terços de les morts per malalties cardiovasculars, i aquests pacients es consideren de molt alt risc.