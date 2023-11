L'exèrcit israelià ha confirmat l'atac a una ambulància al nord de la franja de Gaza afirmant que la utilitzava "una cèl·lula terrorista de Hamàs". Les forces armades d'Israel han assegurat que l'atac aeri ha "neutralitzat" els terroristes, alhora que ha recordat que aquesta àrea de Gaza és "una zona de guerra". L'exèrcit ha reiterat la crida als civils que hi viuen a evacuar cap al sud "per la seva seguretat". La Mitja Lluna Roja havia acusat prèviament l'exèrcit de bombardejar un grup d'ambulàncies que duien ferits cap a un hospital, una de les quals pertanyia a aquesta institució. El ministre de Salut de Gaza ha afirmat que l'atac ha estat a prop de l'hospital Al-Shifa, el més gran de la ciutat, i que hi ha hagut desenes de víctimes.

L'incident s'ha produït el mateix dia que el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, s'ha reunit amb el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, i l'ha urgit a permetre que entri més ajuda humanitària a Gaza i a implementar "pauses humanitàries", d'acord a la terminologia que utilitzen els EUA, per assegurar l'alliberament d'hostatges. Poca estona després de la reunió, en un missatge televisat, Netanyahu ha refredat la idea d'un cessament temporal dels atacs. El president israelià ha afirmat que l'ofensiva continuarà "amb tot el poder" d'Israel, que rebutja un alto el foc temporal "que no inclou el retorn dels hostatges". També avui, l'alt representat de la UE per als Afers Estrangers, Josep Borrell, ha parlat amb el ministre israelià d'Exteriors, Eli Cohen, per expressar-li "la solidaritat i el compromís amb la seguretat d'Israel", alhora que el suport per la mediació en els esforços per alliberar els hostatges. Borrell també ha subratllat la "necessitat" de protegir els civils, evitar les baixes de civils i millorar l'accés de l'ajuda humanitària. Sobre el terreny, però, l'ofensiva militar israeliana sobre Gaza no s'atura i causa baixes també entre la premsa que cobreix els fets. Aquesta tarda, un periodista del canal de televisió de l'Autoritat Palestina s'ha tret l'armilla antibales en directe després d'assabentar-se de la mort d'un seu col·lega, tot denunciant que la paraula 'premsa' escrita a la peça és "purament un eslògan" que no els protegeix. Avui també s'ha sabut que milers de treballadors palestins de Gaza que van quedar atrapats a Israel quan va esclatar el conflicte han estat deportats a la zona de guerra per les autoritats israelianes. Tot plegat mentre l'Organització Mundial de la Salut i les Nacions Unides han fet públic un comunicat conjunt segons el qual 2.326 dones i 3.760 nens han mort a la franja de Gaza des del 3 de novembre, el 67% de totes les víctimes. "420 nens són morts o ferits cada dia, alguns amb només mesos de vida", afirma el comunicat.