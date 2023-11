El govern espanyol ha confirmat aquest dimecres la mort del ciutadà basc Iván Illarramendi, un dels desapareguts després dels atacs de Hamàs a Israel del 7 d’octubre. Illarramendi vivia amb la seva esposa, de nacionalitat israeliana i xilena, a pocs kilòmetres de la Franja de Gaza. Durant setmanes, van constar com a desapareguts i possibles segrestats per Hamàs. Exteriors no ha donat detalls de les circumstàncies de la mort d’Illarramendi. Fa unes setmanes, el govern espanyol també va confirmar la mort de la jove Maya Villalobo, que feia el servei militar a Israel i va morir el mateix dia de l’atac.