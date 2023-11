La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat aquest dijous a Antena 3 l'acord entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez, que al seu entendre s'emmarca en "l'inici d'una dictadura". Segons Ayuso, ara per ara no es coneixen els detalls de l'acord perquè primer tindrà la informació "la premsa del règim", però l'Estat ja es troba en vies "d'entrar en una dictadura". "Ens ha colat una dictadura per la porta del darrere, estem al seu inici", ha dit, i "malgrat que encara no demanen el DNI pel carrer, quan un mira endavant es produeix la tristesa i pensem com hem arribat fins aquí".

La presidenta de la Comunitat de Madrid ha vinculat aquests passos cap al que considera "dictadura" a la participació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a la negociació. "Fa tres setmanes o un mes el fet que una persona anés a veure Puigdemont a Waterloo era un escàndol", i ara "hi ha un pelegrinatge", de manera que "un fugit de la justícia que odia Espanya decidirà el futur d'Espanya". "Hem passat en un mes d'una escandalosa a una cosa normal, imagini's que passarà els pròxims quatre anys". La Moncloa acusa Ayuso de "trumpisme El director del Gabinet de la Presidència del govern espanyol, Oscar López, ha acusat aquest dijous la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "trumpisme" per les seves manifestacions. En un missatge a X, López adverteix que "tot té un límit". "Les paraules importen i tenen un significat", i "no es pot parlar sense mesurar les conseqüències", sosté. Segons López, no es pot consentir que "el trumpisme enverini Espanya", i cal que el PP aturi aquest tipus de discursos "abans que sigui massa tard".