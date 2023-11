L’exlíder del PP de Catalunya i també fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, de 78 anys, ha rebut un tret a la cara aquest dijous al migdia a l’altura del número 40 del carrer de Núñez de Balboa, al barri madrileny de Salamanca, i està hospitalitzat fora de perill. Els investigadors manegen com a principal hipòtesi el crim per encàrrec i busquen una persona que ha fugit en una moto amb un casc negre, conduïda per una segona persona. Si bé encara no hi ha cap informe de la policia científica, fonts policials estimen que en el tret s’ha utilitzat munició de petit calibre.

El tret ha sigut disparat de costat i ha provocat al polític una ferida a la mandíbula amb orifici d’entrada i sortida, de la qual l’estan tractant quirúrgicament a l’hospital, on ha arribat conscient. L’autor del tret no l’ha rematat, i aquest és un detall d’importància en la investigació, segons aquestes fonts. Es va tancant el detall que han sigut dos els autors, un que ha disparat dret i un altre que l’ha esperat per fugir tots dos en una moto. Tots dos portaven cascos de color fosc.

Vidal-Quadras no estava amb la seva dona, com s’ha publicat. Venia de fer una mica d’exercici pel barri de Salamanca de Madrid. Dimecres al matí havia coincidit amb Rocío Monasterio, figura madrilenya de Vox, a la missa per la festivitat de l’Almudena a la catedral de Madrid.

Atès el moment polític en el qual s’ha produït, fonts de la Seguretat de l’Estat no descarten una intenció desestabilitzadora, fins i tot d’estrangeria, després d’aquest assassinat frustrat. Les mateixes fonts policials indiquen a aquest diari que la hipòtesi d’atemptat terrorista ja no es maneja en aquest cas.

Agitadors habituals de la ultradreta i de postulats pro-Kremlin s’han afanyat a ventar en les xarxes socials una autoria induïda pel PSOE. Des de l’entorn familiar de Vidal-Quadras han demanat als seguidors de Vox que no es faci cas a aquests missatges i que «ningú faci justícia pel seu compte».

UNA HORA ABANS CRITICAVA EL PACTE PSOE-JUNTS

Una hora abans del que va passar, el mateix Vidal-Quadras publicava a la xarxa social 'X' un comentari contra el contingut de l'acord segellat a Brussel·les pel PSOE i Junts que aplana la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

"Ja s'ha acordat l'infame pacte entre Sánchez i Puigdemont que tritura a Espanya l'Estat de Dret i s'acaba amb la separació de poders. La nostra Nació deixarà així de ser una democràcia liberal per convertir-se en una tirania totalitària. Els espanyols no ho permetrem" , ha escrit.

Ya se ha acordado el infame pacto entre Sánchez y Puigdemont que tritura en España el Estado de Derecho y acaba con la separación de poderes. Nuestra Nación dejará así de ser una democracia liberal para convertirse en una tiranía totalitaria. Los españoles no lo permitiremos. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) 9 de noviembre de 2023

Alejo Vidal-Quadras va ser president del PP de Catalunya des del 1991 al 1996 i va ser apartat per la direcció nacional del partit després del Pacte del Majestic amb CiU. El seu destí va ser llavors el Parlament Europeu, on va ser elegit europarlamentari en el període comprès entre 1999 i 2014, arribant a ser vicepresident de l'Eurocambra.

Tot i això, el gener 2014 va anunciar que deixava de militar al PP, atès que mantenia una postura crítica amb l'expresident del partit Mariano Rajoy, i va passar a Vox, on va ostentar la presidència provisional i va ser cap de llista a les eleccions europees d'aquell any, sense obtenir representació. El 2015 també es va donar de baixa de la formació dirigida per Santiago Abascal.

LA CONDEMNA DE LA CLASSE POLÍTICA

La classe política ha condemnat de manera taxativa l’atac. Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i tot el seu «afecte» per a ell i per a la seva família. «Confiem que la investigació pugui aclarir al més aviat possible els fets i es detingui els responsables», ha assegurat.

Des del PP, Alberto Núñez Feijóo ha condemnat l’atac, ha mostrat la seva solidaritat amb la família de Vidal-Quadras i el seu desig d’una recuperació ràpida, i també ha apel·lat a una investigació ràpida que aclareixi l’esdevingut i permeti detenir els culpables.

Abascal ha expressat la seva consternació, no ha volgut fer conjectures sobre les causes de l’atac i ha expressat el seu desig que sigui condemnat per tota la gent decent. «És ben aviat per fer conjectures i per plantejar hipòtesis, però evidentment no descartem absolutament res davant el que evidentment sembla un atemptat. Estem a l’expectativa, sobretot desitjant-li una recuperació ràpida, però veritablement commocionats i preocupats», ha avançat.

També el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat la seva solidaritat amb Vidal-Quadras i ha desitjat que es recuperi ben aviat. «Continuarem atents a les notícies sobre el seu estat de salut», ha escrit el president català a X (abans Twitter).

Finalment, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha mostrat també la seva commoció per aquesta «horrible notícia» i ha desitjat també que tingui una recuperació ràpida.

El vicepresident del Govern d’Itàlia, Matteo Salvini, també ha condemnat l’atac: «Solidaritat amb Alejo, condemna i menyspreu a qui no condemna o fins i tot legitima l’ús de la violència, també en l’àmbit polític».