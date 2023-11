El segon tinent d'alcalde de València i màxim responsable de Vox a l'Ajuntament de València, Juanma Badenas, ha assenyalat que ser nazi "no és un delicte", ja que, segons ha explicat, "el pensament no delinqueix". "Ser nazi no és un delicte, no ho seria mai, però s'ha de deixar el dret a la llibertat ideològica", ha indicat Badenas en una entrevista aquest dijous a PlazaRadio.

La reflexió de Badenas ha tingut lloc en assenyalar que la policia podria no seguir "qualsevol ordre del ministre Marlaska" amb relació a les protestes a Ferraz d'aquesta setmana davant les quals van acabar carregant contra alguns manifestants que lluïen simbologia nazi. Així, ha indicat que la policia ha de "simplement separar a les persones que tenen una actitud violenta", però no als qui "només tenen símbols que no atempten contra ningú".

En aquest sentit, ha reprovat "qualsevol actitud de caràcter violenta", però ha tractat de diferenciar els qui porten simbologia nazi dels qui es comporten de manera violenta. "És com si vostè (en referència al periodista que li entrevista) vol portar una samarreta rosa o jo la vull portar de color groc, per què no puc portar una samarreta de color groc, una altra cosa és quina és la meva actitud", ha explicat.

Ha estat en aquest punt quan Badenas ha indicat que "ser nazi no és un delicte", que ell no ho seria "mai", però que s'ha de "deixar el dret a la llibertat ideològica sigui el que sigui". "Una altra cosa és comportar-se com un violent, un racista o un xenòfob", ha indicat al mateix temps que ha remarcat que el que es castiga "no és el pensament, el pensament no delinqueix". "Si aquesta persona es comporta com una persona violenta cal retirar-la" perquè, ha sentenciat, "el dret a la manifestació no admet violència".

Badenas, que el dimecres va acudir a la seu del PSPV a València a les concentracions convocades per a protestar contra l'amnistia, ha defensat que aquestes manifestacions són "a favor de la Constitució espanyola" i ha reprovat "qualsevol actitud de caràcter violenta" que hi hagi en aquesta. "Estic a davor que els ciutadans es puguin manifestar al carrer, qualsevol que sigui la raó, sempre que entri en l'ordenament jurídic i constitucional", ha assenyalat.